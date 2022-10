Thiem auf dem Weg zurück: Halbfinale in Gijon

Köln (SID) – Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem hat auf dem Weg zurück in die Weltspitze wieder ein Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht. Der 29-jährige Österreicher, der durch Verletzungen und mentale Probleme im Ranking abgestürzt war, gewann im spanischen Gijon gegen den an Position vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 6:4, 6:3.

Thiem fehlen damit nur noch zwei Siege zu seinem 18. Titel, dem ersten seit dem Grand-Slam-Triumph 2020 in New York. Damals hatte er im Finale den Hamburger Alexander Zverev in fünf Sätzen bezwungen. Im Sommer schaffte es Thiem bereits in Gstaad/Schweiz ins Halbfinale.

Am Samstag spielt er gegen den topgesetzten Russen Andrej Rublew oder Tommy Paul (USA/Nr. 5) um den Einzug in sein erstes Endspiel seit den ATP Finals 2020. In der Weltrangliste klettert Thiem am Montag mindestens auf Platz 132, bei einem Turniersieg sind sogar wieder die Top 100 möglich.