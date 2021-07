Wimbledon: Djokovic erreicht 50. Grand-Slam-Viertelfinale

London (SID) – Topfavorit Novak Djokovic hat bei seinem Angriff auf den dritten Wimbledonsieg in Serie ohne größere Probleme das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste aus Serbien, der in diesem Jahr schon die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen hat, besiegte am Montag den chilenischen Sandplatzspezialisten Cristian Garin mit 6:2, 6:4, 6:2. In seinem 50. Viertelfinale auf Major-Ebene trifft Djokovic auf den Russen Andrej Rublew oder Marton Fucsovics aus Ungarn.

In Wimbledon peilt der Tour-Dominator seinen sechsten Titel an. Es wäre sein 20. bei einem Grand-Slam-Turnier, damit würde er mit den gemeinsam führenden Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) gleichziehen. Nadal ist in Wimbledon nicht dabei, Rekordsieger Federer (acht Titel) trifft im Achtelfinale auf den Italiener Lorenzo Sonego.