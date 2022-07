Wimbledon-Finale: Aufregung bringt Kyrgios um den Schlaf

London (SID) – Der Rückzug von Rafael Nadal und damit der Einzug in sein erstes Grand-Slam-Finale haben Nick Kyrgios den Schlaf geraubt. „Ich habe wahrscheinlich nur eine Stunde geschlafen, auch wegen der Aufregung und allem“, sagte der Australier am Freitag in Wimbledon: „Ich hatte so große Angst, ich war schon so nervös, und normalerweise fühle ich nie Nervosität.“

Kyrgios (27) bestreitet am Sonntag im All England Club gegen Novak Djokovic (Serbien) oder Cameron Norrie (Großbritannien) das erste Majorfinale seiner Karriere. Das Halbfinale gegen Nadal am Freitag fiel aus, weil der Spanier nach einer Bauchmuskelverletzung nicht angetreten war. Für Kyrgios nicht unbedingt ein Vorteil, wie er erklärte.

„Natürlich will man bei einem Grand Slam diese Matches haben“, sagte er. Auf das Adrenalin müsse er nun vor dem Endspiel verzichten: „Aber das ist okay. Ich sehe das positiv. Ich kann meinen Körper ein wenig ausruhen. Es ist nicht schlecht, da frisch reinzugehen.“ In den Runden zuvor hatte Kyrgios unter Schulterproblemen gelitten.

Die Unruhe, die ihn um den Schlaf gebracht hat, gilt es bis zum Endspiel in den Griff zu bekommen. Er habe in der Nacht nur an das Match gedacht, sagte Kyrgios, „ich habe mir vorgestellt zu gewinnen und zu verlieren, einfach alles.“ Er fühle sich wie ein „unkontrollierter Energieball“ und verordnete sich für den Abend: „Kamillentee und mehr Ruhe“.