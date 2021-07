Wimbledon: Hurkacz wirft Medwedew raus und trifft auf Federer

London (SID) – Rekordchampion Roger Federer bekommt es in seinem 18. Viertelfinale in Wimbledon überraschend mit Hubert Hurkacz zu tun. Nachdem das Achtelfinale des Polen gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew am Montagabend wegen Regens im vierten Satz unterbrochen werden musste, setzte sich Hurkacz am Dienstag mit 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 durch.

Federer (39) und Hurkacz (24) trafen bislang erst einmal aufeinander, 2019 in Indian Wells gewann der Schweizer.