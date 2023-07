Wimbledon: Otte verliert in Runde zwei

Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte hat den Einzug in die dritte Runde der 136. All England Championships verpasst. Der 29 Jahre alte Qualifikant unterlag dem Kolumbianer Daniel Galan 3:6, 6:3, 3:6, 6:7 (3:7). Damit sind in Wimbledon nur noch zwei Deutsche im Männerturnier dabei: Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und Maximilian Marterer (Nürnberg).

Otte hatte gegen den Weltranglisten-85. Galan die Chance, einen entscheidenden fünften Satz zu erzwingen, gab den Vorteil eines Breaks jedoch aus der Hand und musste sich nach 2:31 Stunden geschlagen geben. In der ersten Runde hatte Otte das deutsche Duell gegen Dominik Koepfer (Furtwangen) in drei Sätzen gewonnen.