Wimbledon: Zverev scheitert an Berrettini

Alexander Zverev ist in der dritten Runde der 136. All England Championships gescheitert. Der Olympiasieger unterlag dem Italiener Matteo Berrettini in 2:27 Stunden 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Berrettini, der 2021 das Finale in Wimbledon gegen Novak Djokovic verloren hatte, trifft nun auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Zverev war als letzter von zehn deutschen Tennis-Profis noch im Einzel vertreten. In Wimbledon ist er noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.