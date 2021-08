Winston-Salem: Struff zieht ins Achtelfinale ein

Köln (SID) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat als zweiter deutscher Spieler beim ATP-Turnier in Winston-Salem/USA das Achtelfinale erreicht. Der 31-Jährige setzte sich in der 2. Runde des Hartplatzturniers gegen den Italiener Gianluca Mager mit 6:2, 6:2 durch. Struff, der an Position neun gesetzt ist, benötigte nur 60 Minuten und verwandelte seinen vierten Matchball.

Bei der Generalprobe für die US Open trifft Struff nun auf den Sieger des Matches zwischen Marin Cilic (Kroatien/Nr. 6) und Ilja Iwaschka (Belarus). Zuvor hatte bereits Dominik Koepfer (Furtwangen) den Italiener Marco Cecchinato mit 5:7, 6:4, 6:4 geschlagen und so das Achtelfinal-Ticket gebucht.