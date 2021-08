US Open 2021: Alle Infos zu Favoriten, Preisgeld, TV-Übertragung

Vom 30. August bis 12. September werden im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York zum 141. Mal die US Open ausgetragen. Neben den Spielerinnen und Spielern, die antreten werden, dem ausgeschütteten Preisgeld und den Übertragungsrechten erfahren Sie hier alles Wissenswerte zum letzten Grand Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows.

Text: Jan Heydenreich

Wo und wann werden die US Open Tennis Championships 2021 ausgetragen?



Die US Open 2021 werden vom 30. August bis 12. September im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York ausgetragen. Momentan beheimatet die Anlage in Flushing Meadows mit dem „Arthur Ashe Stadium“ das größte Tennisstadion der Welt: Es bietet Platz für 22.547 Zuschauer. Neben dem Center Court verfügt auch das „Louis Armstrong Stadium“ über ein Dach, sodass die Matches nicht dem schlechten Wetter weichen müssen.

Sind Zuschauer bei den US Open 2021 erlaubt?

Die US Open 2021 werden das erste Grand Slam-Event sein, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine volle Zuschauerauslastung garantiert. Selbst die sogenannte 3G-Regel findet keine Anwendung: Nach aktuellem Stand ist es nicht einmal mehr notwendig, einen Nachweis über ein negatives Testergebnis, eine vollständige Impfung oder eine überstandene Infektion vorzulegen. Durch diese Regelung hoffen die Organisatoren auf ähnliche Zuschauerzahlen wie die aus dem Jahr 2019: Rund 850.000 Fans sollen in den kommenden Wochen auf die Anlage gelassen werden.

Wo kann man die US Open 2021 im TV verfolgen?

Wie in den letzten Jahren auch liegen die Übertragungsrechte der US Open 2021 bei Eurosport. Im Free-TV werden primär Top-Spiele und Matches mit deutschen Spielern übertragen. Während Abonennten des Eurosport Players alle Spiele verfolgen können, können Fans auch über DAZN auf Eurosport 1 und 2 zugreifen. Wegen der Zeitverschiebung um sechs Stunden werden die Matches für deutsche Zuschauer am späten Nachmittag beginnen (Day-Session) und am frühen Morgen des Folgetages enden (Night-Session).

Welche Spieler gehen bei den US Open 2021 an den Start?

Damen

Die US Open 2021 sind mit allen Namen besetzt, die die Damen-Tour zu bieten hat – zumal alle Top-20-Spielerinnen gemeldet sind. Mit den Youngsters Caty McNally, Hailey Baptiste, Alycia Parks, Ashlyn Krueger, Emma Navarro, Katie Volynets und der ehemaligen Top-10-Spielerin Coco Vandeweghe gehen die Wildcards hauptsächlich an US-Spielerinnen. Einzige Ausnahme ist Storm Sanders aus Australien.

Die Top 20 der Entry-List bei den US Open 2021 (Damen):

Deutsche Damen

Während Laura Siegemund noch ihre frische Operation am Knie auskurieren muss, gehen für Deutschland Angelique Kerber und Andrea Petkovic ins Rennen. Anna-Lena Friedsam, Jule Niemeier, Tamara Korpatsch, Tatjana Maria und Mona Barthel müssen ihr Ticket für die Hauptrunde in der Qualifikation lösen. Die ersten Qualifikationsspiele beginnen bereits am 24. August.

Hier finden Sie das Qualifikations-Feld der Damen.

Herren

Im Gegensatz zu den Damen, gab es bei den Herren bereits einige prominente Absagen: Neben dem aktuellen Titelverteidiger Dominic Thiem mussten auch die Grand Slam-Champions Rafael Nadal, Roger Federer und Stan Wawrinka ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Die Wildcards gehen auch hier in erster Linie an US-Spieler: Jenson Brooskby, Brandon Nakashima, Ernesto Escobedo, Emilio Nava, Zachary Svadja, Sam Riffice und der frühere Top 10-Profi Jack Sock stehen direkt im Hauptfeld. Die einzige Wildcard, die nicht an einem US-Profi geht, erhält der Australier Max Purcell.

Die Top 20 der Entry-List bei den US Open 2021 (Herren):

Deutsche Herren

Neben dem Top-Spieler Alexander Zverev sind mit Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber und Yannick Hanfmann vier weitere Spieler direkt im Hauptfeld der US Open 2021. Folgende Deutsche kämpfen in der Qualifikation um den Einzug in die Hauptrunde: Peter Gojowczyk, Oscar Otte, Cedrik-Marcel Stebe, Daniel Masur, Maximilian Marterer, Mats Moraing, Yannick Maden und Tobias Kamke. Die Auslosung für die Hauptrunde findet am 27. August statt.

Hier geht es zur Auslosung der Qualifikation.

Wer sind die Favoriten bei den US Open 2021?

Damen

Betrachtet man die gemeldeten Spielerinnen im Damenfeld, gibt es durchaus einige Favoriten auf den Sieg in Flushing Meadows. An erster Stelle steht die aktuelle Weltranglistenerste Ashleigh Barty: Die Australierin konnte zuletzt die Wimbledon Championships und das Masters 1000-Turnier in Cincinnati gewinnen. Es scheint so, als habe die zweifache Grand Slam-Siegerin mit ihrer intelligenten Spielweise und dem scheinbar bis zur Perfektion eingeübten Rückhand-Slice immer das passende Mittel gegen die Spielweise ihrer Gegnerinnen.

Doch auch Serena Williams hat ihre „Jagd“ auf den 24. Grand Slam-Sieg noch nicht eingestellt. Vor heimischem Publikum steht die Chance der US-Amerikanerin, den Rekord von Margaret Court einzuholen, am größten. Nachdem die deutsche Nummer eins Angelique Kerber in Wimbledon sowie anschließend in Cincinnati das Halbfinale erreicht hat, zählt auch sie zu den Favoritinnen. „Ich werde das Selbstvertrauen mit nach New York nehmen“, stellt die dreifache Grand Slam-Siegerin entschlossen fest. Inwiefern sich die momentane Titelverteidigerin Naomi Osaka bei dem Wirbel der letzten Wochen noch auf das eigentliche Tennisspiel konzentrieren kann, um ihren Erfolg zu wiederholen, bleibt vorerst abzuwarten.

Herren

Gerade in Anbetracht dessen, dass Rafael Nadal und Roger Federer ihre Teilnahme bei den US Open 2021 wegen anhaltender Verletzungsprobleme absagen mussten, ist der Serbe Novak Djokovic der absolute Top-Favorit auf den Titel. Mit einem Sieg in Flushing Meadows würde er sich durch seinen 21. Grand Slam-Erfolg nicht nur entscheidend von den anfangs genannten Konkurrenten absetzen, sondern auch den echten „Grand Slam“ komplettieren.

Doch mit dem Deutschen Alexander Zverev gibt es einen weiteren Spieler, der sich in den letzten Wochen in den engsten Favoritenkreis gespielt hat. Nach Siegen bei den Olympischen Spielen in Tokio und dem Masters 1000-Event in Cincinnati hat Zverev nun alle Augen auf den ersten Grand-Slam-Erfolg in seiner Karriere gerichtet.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den US Open 2021?

Ingesamt werden bei den US Open 2021 57,5 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Das sind etwa 49 Millionen Euro. 2020 lag das Gesamtpreisgeld in New York bei 53,4 und 2019 bei 57,24 Millionen US-Dollar. Interessante Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr erhalten die Sieger der Einzelkonkurrenzen 500.000 US-Dollar weniger als 2020. Die Finalisten bekommen 250.000 US-Dollar weniger. Das zusätzliche Preisgeld kommt den Qualifikanten und den Verlierern der ersten Hauptfeldrunden zugute. Ein Beispiel: Ein Profi, der in der ersten Runde des Hauptfelds ausscheidet, verdiente 2020 61.000 US-Dollar – 2021 sind es 75.000. Das ist eine Preisgeld-Erhöhung für Erstrundenverlierer von knapp 23 Prozent.

Hier das aufgeschlüsselte Preisgeld im Damen- und Herreneinzel bei den US Open 2021:

Runde Preisgeld in US-Dollar Sieg 2.500.000 Finale 1.250.000 Halbfinale 675.000 Viertelfinale 425.000 Achtelfinale 265.000 3. Runde 180.000 2. Runde 115.000 1. Runde 75.000

Wie viele Ranglisten-Punkte werden bei den US Open 2021 vergeben?

Hier die Übersicht über die Vergabe der Ranglisten-Punkte in New York:

Runde Damen Herren Sieg 2000 2000 Finale 1300 1200 Halbfinale 780 720 Viertelfinale 430 360 Achtelfinale 240 180 3. Runde 130 90 2. Runde 70 45 1. Runde 10 10