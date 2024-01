Alexander Zverev in ATP Player Council gewählt

Zu Beginn der neuen Saison gab die ATP die Neuaufstellung des ATP Player Council bekannt. Neben einigen wiedergewählten Spielern gibt es auch neue Gesichter, darunter Alexander Zverev.

Das elfköpfige Player Council soll die Spielerseite in der Organisation ATP (Associate Tennis Professionals) vertreten. Neben den bisher vertretenen Spielern, die wiedergewählt wurden, Grigor Dimitrov, Pedro Martinez, Wesley Koolhof uns Pedro Cachin und Matthew Ebden, zählen seit Beginn des Jahres fünf weitere Profis zum Spielerbeirat. Dazu gehören Alexander Zverev, Mackenzie McDonald, Dusan Lajovic und Miguel Angel Reyes-Varela. Ebenso Teil der Spielervertretungen sind Federico Ricci, der Coach von Emil Ruusuvuori, ein Vertreter aus Trainersicht also, sowie ein Vertreter der Ehemaligen, Nicolas Pereira.

Alexander Zverev wurde in den ATP Player Council gewählt. pic.twitter.com/UiiDNc8AZO — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) January 8, 2024

ATP Player Council: Grundgehaltsschutz, Erhöhung Preisgelder & Rentenprogramm

Matthew Ebden gab in einigen Aussagen bekannt, was der Player Council in den vergangenen Jahren erreicht hat: „Wir haben in den letzten zwölf Monaten wirklich hart daran gearbeitet, die Stärke der Spielerprogramme innerhalb der ATP auszubauen. Vor allem jetzt, wo man sieht, was aus dem Baseline-Programm herausgekommen ist, einschließlich eines Grundgehaltsschutzes für Spieler und einer Versicherung, wenn sie sich verletzen und natürlich die Erhöhung der Preisgelder bei der ATP und den Grand Slams“, sagte Ebden. Zudem sei das Rentenprogramm auf über 100 zusätzliche Spieler ausgeweitet worden. Bedeutet, dass mittlerweile über 300 Spieler von diesem Programm profitieren. Ebden erklärte, dass dazu viele Stunden, Anrufe und Besprechungen im Stillen und hinter den Kulissen notwendig gewesen seien.

„Für mich war es sehr befriedigend zu sehen, was wir erreicht haben und welche Ergebnisse wir erzielt haben. Das ist es, was wirklich zählt. Es ist ein Beweis für all die harte Arbeit, die jeder im Spielerbeirat und die ATP-Führungskräfte geleistet haben“, so Ebden.

ATP Player Council: Zur Verbesserung des Lebens auf der Tour

Mackenzie McDonald, frisch in den Spielerbeirat gewählt, berichtet, dass er schon lange mit dem Gedanken spielte, sich aufstellen zu lassen. Erst wollte er sich aber auf der Tennistour etablieren und seine Karriereziele verfolgen. „Jetzt habe ich das Gefühl, Mitten in meiner Karriere, dass ich schon deutlich mehr über die Tennistour weiß. Ich möchte einfach mehr mitmachen“, sagte der US-Amerikaner.

Andrea Gaudenzi, Vorsitzender der Spielerorganisation der Herren, äußerte sich erfreut über die Wahl der neuen Mitglieder: „Ich möchte die neuen Spieler im Spielerbeirat herzlich willkommen heißen. Der Rat spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Verbesserung des Lebens auf der Tour für die Spieler, und wir freuen uns darauf, auf einigen starken Ergebnisse der letzten Jahre aufzubauen. Ich möchte auch den Spielern danken, die in den letzten zwölf Monaten im Rat mitgewirkt haben. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Spieler ihre Zeit investieren, um unsere Tour zu fördern und zu stärken.“

Mehrmals im Jahr kommt der ATP Player Council zusammen. Er arbeitet Vorschläge an das ATP-Management sowie an das Board of Directors aus. Das erste Meeting des Jahres findet in Melbourne im Rahmen der Australian Open statt.