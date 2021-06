Zweifacher Achtelfinalist: Struff beeindruckt in Einzel und Doppel

Paris (SID/red) – Jan-Lennard Struff brüllte seine ganze Erleichterung heraus, ließ sich vom Publikum für seinen starken Auftritt feiern und biss dann erstmal erschöpft in eine Banane: Die deutsche Nummer zwei hat das spanische Toptalent Carlos Alcaraz mit Wucht und Köpfchen in einem fordernden Duell entzaubert und ist Alexander Zverev ins Achtelfinale der French Open gefolgt.

Der 31-jährige Warsteiner schlug den 13 Jahre jüngeren Spanier mit 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 und steht zum zweiten Mal nach 2019 in der Runde der letzten 16. Struff trifft nun auf den an Position zehn gesetzten Diego Schwartzman aus Argentinien, der zuvor Philipp Kohlschreiber (Augsburg) besiegt hatte. Der 37 Jahre alte Routinier war beim 4:6, 2:6, 1:6 chancenlos gegen den Vorjahres-Halbfinalisten und verpasste seine dritte Achtelfinalteilnahme.

Struff mit bestem Tennis in den Druckphasen

Struff bestach mit seiner hohen Konzentrationsfähigkeit und einem klugen Plan, der immer wieder Netzangriffe vorsah. Im zweiten Satz wehrte er nervenstark einen Satzball ab und zeigte in der Druckphase sein bestes Tennis. Alcaraz blieb ein zäher Gegner, den Struff nach 2:16 Stunden besiegt hatte.

Als einziger Profi in Roland-Garros steht Struff nun sogar in zwei Achtelfinals. Denn auch im Doppel mit seinem niederländischen Partner Robin Haase schaffte er es nach zwei Siegen in die Runde der letzten 16 . Struff/Haase bekommen es voraussichtlich morgen mit dem französischen Spitzen-Duo Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert zu tun.

Struff unterstreicht damit einmal mehr, dass er einer der besten „Universalprofis“ im Circuit ist. 2018 stand er mit Ben McLachlan im Doppel-Halbfinale der Australian Open. Bei den French Open kam er im Doppel bislang nicht über die zweite Runde hinaus.