Fit auf dem Tennisplatz: Aufwärmen mit den Profis

Bevor man mit lockeren Aufschlägen ins Training einsteigt, sollten Schulterpartie, Handgelenk und Hüfte aufgewärmt werden. Dazu hält man das Terraband in der Spielhand und nimmt die Aufschlagposition ab der sogenannten „Rucksack-Haltung“ ein. Das heißt: Der rechte Arm befindet sich auf Schulterhöhe, der linke Fuß ist belastet (bei Linkshändern umgekehrt), die Hüfte ist nach hinten aufgedreht. Die Bewegung startet mit dem leichten Abfall des Arms in den Rücken und einer Hüftrotation in die Frontale. Anschließend wird der Arm in die Schlagrichtung geführt und die Schlagbewegung bis zum Abklappen des Handgelenks simuliert.

Durchführung: 10 bis 15 Wiederholungen.

7. Windmühle

Ausgangsposition ist der breite Stand. Der Oberkörper wird parallel zum Boden gebeugt. Zuerst versucht man, mit der rechten Hand den linken Fuß und anschließend mit der linken Hand den rechten Fuß zu berühren. Dabei wird jeweils der entgegengesetzte Arm nach oben gestreckt. Ist der Ablauf verinnerlicht, kann die Frequenz erhöht werden, sodass ein schneller Wechsel entsteht. Unbedingt zu beachten gilt, dass die Bewegung nicht aus den Armen heraus, sondern aus dem Rücken entwickelt wird. Durchführung: 20 bis 30 Sekunden mit schneller Freuqenz.

8. Aktivierung Hüfte und Beine