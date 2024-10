Lesercup 2025: Aufschlag auf Rasen

Zum 20. Mal findet im August 2025 der tennis MAGAZIN-Lesercup in Halle/Westfalen statt. Ihr habt die einmalige Chance, dort aufzuschlagen, wo sonst die Profis der ATP-Tour spielen.

Das ATP-Turnier in Halle/Westfalen sind wohl jedem Tennisfan in Deutschland ein Begriff. In der Vergangenheit haben hier schon absolute Weltstars wie Roger Federer, Rafael Nadal, Boris Becker, Michael Stich, Andre Agassi oder Tommy Haas aufgeschlagen. Bei dem 500er-Turnier im Juni 2025 sind unter anderem Jannik Sinner und Alexander Zverev am Start.

Tennisfans und tennis MAGAZIN-Leser haben jetzt noch die einmalige Möglichkeit, auf den Plätzen zu spielen, wo sonst die Stars trainieren und ihre Partien bestritten haben: auf den Rasenplätzen der OWL Arena World in Halle/Westfalen. Hier findet nämlich einmal jährlich der tennis MAGAZIN-Lesercup statt.

TENNIS MAGAZIN-LESERCUP 2024 IN DER ÜBERSICHT

LAGE