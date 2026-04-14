Gonet Geneva Open: Mach‘s noch einmal, Stan!

Stan Wawrinka ist mit der Historie des ATP-Turniers in Genf eng verwoben. Bei der Premiere 2015 war er schon dabei. 2026 tritt der Romand ein letztes Mal an.

Der Text erschien in der Smash-Ausgabe 2/2026

Es wird nicht leicht für die Veranstalter der Gonet Geneva Open, das letzte Jahr zu toppen. Erinnern Sie sich, liebe Leser? Das Jubiläum – zum zehnten Mal gastierte die ATP Tour in Genf – war wie gemalt. Novak Djokovic machte dem 250er-Turnier seine Aufwartung. Turnierdirektor Rainer Schüttler sagte: „Novak war schon letztes Jahr da und fühlt sich bei uns wohl.“

Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht ahnen können, wie wohl sich der „Djoker“ fühlte – er blieb bis zum Schluss. Im Finale schlug er Hubert Hurkacz vor 3.700 Zuschauern im vollbesetzten Stadion mit 5:7, 7:6, 7:6. 3:05 Stunden dauerte der Krimi am Genfer See. Und wie passend war es, dass die frühere Nummer eins der Welt zum „Zehnjährigen“ in Genf seinen 100. Titel auf der Tour holte! Nur Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) liegen noch vor ihm.

In diesem Jahr wird ein anderer Schweizer eine Hauptrolle spielen. Stan Wawrinka verabschiedet sich endgültig von den Gen- fern. Klar, er ist nach Olympiasieger Marc Rosset, der früheren Nummer eins Martina Hingis und Legende Federer der letzte Schweizer Tennisheld. Aber er ist noch viel mehr: Sein Geburtsort Lausanne ist praktisch um die Ecke. Am gleichen See, weniger als eine Autostunde entfernt. Der Romand ist tief verwurzelt mit der noch jungen Historie der Gonet Geneva Open. Als das Turnier 2015 von Düsseldorf in die Westschweiz zog, war Wawrinka bei der Premiere dabei. Es brachte ihm auch insofern Glück, als er in dem Jahr sensationell bei den French Open siegte. Ein Jahr später gewann er den Titel gegen Marin Cilic. Im Folgejahr, 2017, bestätigt er den Erfolg gegen Mischa Zverev.

Und 2026? Wawrinka ist aktuell die Nummer 94 der Welt. Er, dessen Abschiedstour die komplette Saison einschließt, wird dann 41 Jahre alt sein. Aber was kann dieser Mann mit einem Herz so groß wie der Lac Léman Tennis spielen! Zuletzt in Melbourne war die ganze Welt Zeuge seiner Spielkunst. Für seinen Abschied in Genf möchte man ihm zurufen: Mach‘s noch einmal, Stan!