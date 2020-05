Ab 4. Mai: Auch das Saarland öffnet die Tennisclubs

Ein weiteres Bundesland erlaubt wieder den Tennissport: Auch im Saarland darf ab dem 4. Mai draußen gespielt werden.

Beitragsbild: 1. TC Blau-Weiß Saarbrücken

Ab morgen ist Tennis nun in zehn von 16 Bundesländern erlaubt, dann auch das Saarland wird seine Außenanlagen wieder freigeben. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein Tennis ab Montag wieder erlaubt ist. Hinzukommen die älteren Freigaben der Courts in Rheinland-Pfalz, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg.

Am Samstag hatte der saarländische Ministerrat weitere Corona-Lockerungen für das Saarland beschlossen. Ministerpräsident Tobias Hans und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger teilten die Änderungen gestern im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. In der neuen Landesverordnung heißt es nun: „Kontaktarme Sportarten, die in kleinen Gruppen (bis fünf Personen) im Freien ausgeübt werden können (wie beispielsweise Tennis), werden wieder ermöglicht.“

Der Saarländische Tennis-Bund (STB) begrüßte die Entscheidung, wies die Clubs und Mitglieder aber darauf hin, dass die Öffnung an strikte Bedingungen geknüpft ist: „Trotz der relativen Freigabe des Sports im Freien müssen die nach wie vor bestehenden Hygieneregeln – Abstand halten, Hände waschen, Duschen und Umkleidekabinen weiterhin geschlossen, gegebenenfalls Mundschutz tragen – dringend eingehalten werden, um die gewonnenen Freiheiten und Lockerungen nicht zu gefährden. Nur so kann dauerhaft eine Wiederaufnahme des Sportbetriebes gesichert werden.“

Für die restlichen sechs Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern werden weitere Freigaben für Einzelsportarten wie Tennis in der kommenden Woche erwartet.