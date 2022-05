Arbeitssieg gegen Baez: Zverev in Rom im Achtelfinale

Köln (SID) – Mit einem mühevollen Arbeitssieg gegen den Argentinier Sebastian Baez hat Alexander Zverev beim Masters in Rom das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistendritte gewann gegen den Estoril-Sieger mit 7:6 (8:6), 6:3. In der nächsten Runde trifft er auf Alex de Minaur (Australien) oder Tommy Paul (USA).

Drei Tage war die deutlichen Niederlage gegen Spaniens Shootingstar Carlos Alcaraz im Finale von Madrid her. Nun präsentierte sich Zverev auch in seinem ersten Match im Foto Italico keinesfalls in Bestform. Ohne seinen verlässlichen ersten Aufschlag und die gute Vorhand wäre es für ihn gegen den flinken Baez schwer geworden.

Der Argentinier, 28 Zentimeter kleiner als Zverev, gestattete dem Deutschen in seinen ersten fünf Aufschlagspielen nur einen einzigen Return-Punkt, ehe sein Service ausgerechnet im Tiebreak an Konstanz verlor. Immerhin glich Baez noch eine 6:2-Führung von Zverev aus, ehe der gebürtige Hamburger die letzten beiden Punkte zum 8:6 im Tiebreak machte.

Im zweiten Durchgang hatte Zverev ebenfalls große Probleme mit seinem Gegner und seinem eigenen Spiel. Doch letztlich gelang dem gebürtigen Hamburger im achten Spiel das Break zum 5:3. Nach 1:29 Stunden verwandelte Zverev schließlich seinen ersten Matchball.