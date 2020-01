ATP Cup: Wegen Serbien-Fans – Schiedsrichter mit klarer Ansage

Im Match zwischen Novak Djokovic und Denis Shapovalov im Viertelfinale beim ATP Cup in Sydney ging es hoch her. Schiedsrichter Carlos Bernardes musste eingreifen.

Im Viertelfinale des ATP Cups in Sydney konnte sich Serbien mit 3:0 gegen Kanada durchsetzen. Nachdem der Serbe Dusan Lajovic den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:2 besiegt hatte, kam es zum Spitzeneinzel zwischen Novak Djokovic und Denis Shapovalov. Dieses konnte Djokovic nach hartem Kampf und 2:41 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) für sich entscheiden.

Allerdings erweckte die Partie nicht nur mit gutem Tennis Interesse. Der Großteil der anwesenden Zuschauer stand klar auf der Seite des Serben. Shapovalov sah sich mit Buhrufen und Pfiffen konfrontiert. Außerdem gewann der Kanadier den ersten Satz, was die serbischen Fans nicht gerade beruhigte. Dann wurde Shapovalov von einem Zuschauer beschimpft, woraufhin er „F*** you“ ins Publikum rief. Für diesen Ausrutscher bekam der Kanadier eine Verwarnung von Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes. Seine Erklärung, die Zuschauer würden die Punkte stören, half ihm nicht. Auch nachdem Djokovic den zweiten Satz klar mit 6:1 gewann, kamen die Zuschauer nicht zur Ruhe und sorgten immer wieder für Unruhe.

The 🇨🇦 #TeamCanada captain is summoned to the chair to discuss the warning 🇨🇦 #TeamCanada received the previous game.#ATPCup | #Final8 | #SRBCAN pic.twitter.com/qOpEAa7XeE

— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020