ATP Rom Preisgeld: Drastische Unterschiede bei Damen & Herren

Beim kombinierten Herren- und Damen-Masters in Rom sind die Preisgelder erneut angestiegen. Dennoch herrscht noch immer eine Diskrepanz zwischen der Belohnung der WTA- und der ATP-Profis.

Insgesamt schütten die Veranstalter des ATP-Masters in Rom knapp 7,8 Millionen Euro Preisgelder an die Herren aus. Die Gesamt-Summe bei den Damen beträgt circa drei Millionen Euro weniger, nämlich 4,7 Millionen Euro. An dieser Stelle muss man betonen, dass das Damen-Turnier erst seit 2021 zur Masters-Serie zählt, also aufgestockt wurde.

ATP Rom: Preisgeld der Herren im Einzel

Um 2,22 Prozent ist die Gesamtausschüttung der Herren zum Vorjahr gestiegen. Dennoch erhält der Sieger über 100.000 Euro weniger als noch 2023. Den Grund dafür findet man in den unteren Reihen der Preisgeld-Verteilung. Denn Spieler, die in den frühen Phasen des Turniers scheitern, werden mittlerweile deutlich besser bezahlt. Noch 2023 erhielt ein Erstrunden-Profi knapp 16.000 Euro Preisgeld, in diesem Jahr bekommt er 4.000 Euro mehr, also circa 20.000 Euro.

Runde Preisgeld in Euro 2024 2023 Preisgeld in Euro Sieger 963.225 1.105.265 Finalist 512.260 580.000 Halbfinale 284.590 308.790 Viertelfinale 161.995 161.525 Achtelfinale 88.440 84.900 3. Runde 51.665 48.835 2. Runde 30.255 27.045 1.Runde 20.360 16.340 2. Qualifikations-Runde 11.820 8.265 1. Qualifikations-Runde 6.130 4.510

ATP Rom: Preisgeld im Herren-Doppel

Auch im Doppelwettbewerb ist bei der Entlohnung der Spieler eine Steigerung zu erkennen, wenn auch nur eine minimale. Im Doppel ist es nach wie vor so, dass ein Doppelpaar das Preisgeld untereinander aufteilen muss.

Runde Preisgeld Herren-Doppel in Euro 2024 2023 Preisgeld in Euro Sieger 391.680 382.420 Finalisten 207.360 202.850 Halbfinale 111.360 108.190 Viertelfinale 55.690 54.840 2. Runde 29.860 29.300 1.Runde 16.320 15.780

ATP Rom: Die Preisgelder in den letzten fünf Jahren

In den vergangenen drei Jahren ist die Gesamt-Ausschüttung der Preisgelder beim ATP-Turnier in Rom kontinuierlich angestiegen. 2020 und 2021 hingegen gab es ein Minus zu verzeichnen. Das lag unter anderem an der Corona-Pandemie, die es den Veranstaltern nicht möglich machte, die Zuschauerkapazität voll auszureizen. Deshalb sind die Einnahmen der Veranstalter eingebrochen und schließlich auch die Summe an Preisgeldern für die Herren auf der Tour.

Jahr Gesamt-Preisgeld Herren Prozentuale Veränderung 2024 7.877.020 € + 2,22 % 2023 7.705.780 € + 42,29 % 2022 5.415.410 € +159,99 % 2021 2.082.960 € – 39,9 % 2020 3.465.045 € – 33,5 % 2019 5.207.405 € + 6,9 % 2018 4.872.105 € + 14,0%

WTA Rom: Die Preisgelder der Damen im Einzel

Anders als bei den Herren sind die Preisgelder bei den Damen in jeder Runde angestiegen. Dennoch liegt eine Diskrepanz von über 300.000 Euro zwischen dem Sieger der Herren und der Turniergewinnerin der Damen.

Runde Preisgeld in Euro 2024 2023 Preisgeld in Euro Siegerin 699.690 521.754 Finalistin 365.015 272.200 Halbfinale 192.405 143.490 Viertelfinale 99.160 73.930 Achtelfinale 52.480 39.130 3. Runde 30.435 22.700 2. Runde 16.965 12.652 1.Runde 10.495 7.828 2. Quali-Runde 8.030 5.982 1. Quali-Runde 4.175 3.310

WTA Rom: Gesamtpreisgeld der Damen in den letzten 6 Jahren

Genau wie bei den Herren sieht man auch bei den Damen einen Einbruch der Gesamt-Preisgeldausschüttung in den Jahren 2020 und 2021. Immerhin: Durch die Aufwertung des WTA-Turniers in die Masters-Kategorie ist die Gesamt-Ausschüttung etwas angehoben worden.