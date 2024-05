WTA Rom 2024: Alle Infos zu Absagen, Preisgeld & TV  

Unmittelbar nach dem 1000er-Turnier in Madrid steht das nächste Event der zweithöchsten Kategorie an: Vom 06. bis zum 19. Mai findet das WTA-Masters in Rom 2024 statt. Hier erfahren Sie alle Details zum Damen-Turnier in Italien: Teilnehmerinnen, Absagen, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

Als Austragungsort des zweiten und letzten 1000er-Turniers der WTA-Sandplatzsaison dient das Foro Italico. Dabei handelt es sich um einen Sportkomplex, auf dem abgesehen vom Tennis-Event viele weitere Großveranstaltungen im Sport, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele 1960 oder die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 veranstaltet wurden. Der Centre Court befindet sich im Stadio del tennis di Roma. Die erste Auflage fand im Jahr 1930 statt, womit es zu einem der ältesten Tennisturniere zählt. Von 1980-1984 wurde das WTA-Turnier in Purugia und 1985 in Tarent ausgetragen (beide Städte liegen ebenfalls in Italien). Während das ATP-Event in Rom bereits seit 1990 der 1000er-Kategorie angehört, ist es bei der WTA erst seit 2021 eine Masters-Veranstaltung.

Die Qualifikation beim Internationali BNL d’Italia startet am 6. Mai 2024, bevor einen Tag später die Hauptrunde beginnt. Während das Finale im Einzelwettbewerb in Italiens Hauptstadt bereits am Samstag, den 18. Mai, ausgetragen wird, findet das Endspiel im Doppel einen Tag später statt. An den meisten Tagen steht jeweils eine Nachmittagssession ab 11 Uhr und eine Abendsession ab 19 Uhr auf dem Spielplan. Im späteren Turnierverlauf variieren die Zeiten geringfügig.

Qualifikation: Montag, 06. & Dienstag, 07. Mai (10 Uhr)

1. Runde: Dienstag, 07. bis Donnerstag, 09. Mai (11 & 19 Uhr)

2. Runde: Donnerstag, 09. & Freitag, 10. Mai (11 & 19 Uhr)

3. Runde: Samstag, 11. & Sonntag, 12. Mai (11 & 19 Uhr)

Achtelfinale: Montag, 13. Mai (11 & 19 Uhr)

Viertelfinale: Dienstag, 14. Mai (11 & 19 Uhr) & Mittwoch, 15. Mai (13 & 19 Uhr)

Halbfinale: Donnerstag, 16. Mai (13 & 19 Uhr)

Finale: Samstag, 18. Mai (12 Uhr)

Das 96er-Teilnehmerfeld wird einmal mehr von Iga Swiatek angeführt, die das Event bereits zweimal gewinnen konnte. Aryna Sabalenka und Coco Gauff sind an Position zwei und drei gesetzt, während Titelverteidigerin Elena Rybakina von Platz vier ins Rennen geht. „Gesetzt“ bedeutet übrigens, dass die 32 Spielerinnen mit einer Setzungs-Nummer in der ersten Runde ein sogenanntes Freilos haben. Sie steigen also erst mit Runde zwei ins Turnier ein. Jasmine Paolini aus Italien ist die einzige einheimische Spielerin die als Gesetzte an den Start geht. Das heißt: Auch sie wird erst ab der zweiten Runde auf dem Spielplan stehen.

In der italienischen Hauptstadt sind aus deutscher Sicht Tatjana Maria und Angelique Kerber, die von ihrem Special Ranking profitiert, im Einzel mit von der Partie. Beide Spielerinnen gehen im Hauptfeld an den Start. Kerbers bestes Ergebnis in Rom liegt allerdings schon einige Jahre zurück. 2012 erreichte sie nach Siegen unter anderem über Julia Görges und Petra Kvitova das Halbfinale. Bei ihrer letzten Teilnahme vor ihrer Schwangerschaft 2022 scheiterte sie in Runde eins. Laura Siegemund und Jule Niemeier haben die Chance, sich über die Qualifikation einen Platz in der Hauptkonkurrenz zu erspielen. Siegemund ist ebenfalls im Doppel am Start.

Aufgrund ihrer Handgelenksoperation hat Karolina Muchova ihre Teilnahme erneut zurückgezogen. Auch Petra Kvitova wird im Foro Italico nicht antreten, weil sie ihr erstes Kind erwartet. Genau wie Alize Cornet (in der Qualifikation) wird auch Jessica Pegula in Rom verletzungsbedingt nicht aufschlagen. Kurz vor ihrem Erstrunden-Match wurde auch die Absage von Elena Rybakina, Nummer vier der Setzliste und Titelverteidigerin, bekannt. Sie kann wegen Krankheit nicht spielen. Oceane Dodin aus Frankreich rückte als Lucky Loser nach, musste im Match aber aufgeben.

Elena Rybakina is forced to withdraw from the tournament due to illness and will be replaced by Oceane Dodin.

We wish our 2023 champion a speedy recovery. ❤️#IBI24 | @WTA

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2024