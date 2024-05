ATP Rom Spielplan: Zieht Zverev ins Viertelfinale ein? – Nicht verpassen!

Vom 7. bis 18. Mai 2024 findet das kombinierten Herren- und Damen-Masters-Turnier in Rom statt. Mit dabei sind unter anderem Novak Djokovic, Rafael Nadal, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka sowie Alexander Zverev. Hier findet ihr täglich den aktualisierten Spielplan sowie der Ergebnisse aus Rom.

ATP Rom 2024: Spielplan

Die Qualifikation beim Internationali BNL d’Italia startete bereits am 6. Mai. Während die Hauptfeld-Matches der Damen schon am Dienstag, den 7. Mai, beginnen, legen die Herren in der Hauptkonkurrenz erst am Mittwoch, den 8. Mai los. Das Damenfinale ist am Samstag, den 18. Mai, angesetzt. Einen Tag später findet das Herren-Endspiel in Rom statt. Für viele Profis ist das Masters-Turnier eine der letzten Stationen vor dem Sandplatz-Highlight in Paris, den French Open 2024. In Rom können sie also noch einmal ihre Fähigkeiten testen und bis zu 1.000 Weltranglisten-Punkten sammeln.

ATP/WTA Rom: Das Turnier im TV oder im Stream

Wie schon bei den vorangegangenen Masters-Turnieren in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid können sowohl die Damen- als auch die Herren-Matches nur mit einem bezahlten Abonnement verfolgt werden. Denn PayTV-Sender SkySport hat die Rechte beider Touren inne. Allerdings: Neben SkySport überträgt auch das Streaming-Portal TennisTV alle Herren-Matches live online.

ATP/WTA Rom 2024 Spielplan: Zverev hält die deutsche Fahne hoch

Am Montag sind sowohl Angelique Kerber als auch Dominik Koepfer in Rom ausgeschieden. Aus deutscher Sicht ist nun nur noch Alexander Zverev vertreten. Er spielt am heutigen Dienstag gegen den Portugiesen Nuno Borges.

Grigor Dimitrov (8) – Taylor Fritz (11) – ca. 11:00 Uhr

Iga Swiatek (1) – Madison Keys (18) – ca. 13:00 Uhr

Alexander Zverev (3) – Nuno Borges – ca. 14:30 Uhr

Daniil Medvedev (2) – Tommy Paul (14) – ca. 16:00 Uhr

Stefanos Tsitsipas (6) – Alex de Minaur (9) – ca. 19:00 Uhr

Coco Gauff (3) – Qinwen Zheng (7) – ca. 20:30 Uhr

Top-Duelle für Kerber & Koepfer

Weiter geht’s in Woche zwei des kombinierten ATP- und WTA-Turniers in Rom. Weiterhin im Rennen sind Zverev, Kerber und Koepfer. Kevin Krawietz und Tim Pütz sind am Sonntag knapp an Cerundolo und Etcheverry gescheitert. Auf Kerber und Koepfer warten aber echte Herausforderungen. Denn Kerber bekommt es mit der Nummer eins der Welt, Swiatek, zu tun. Koepfer trifft auf Tommy Paul aus den USA, der aktuell in den Top 20 steht.

Qinwen Zheng (7) – Naomi Osaka 6:2, 6:4

Alex de Minaur (9) – Felix Auger-Aliassime (18) 6:7, 6:4, 6:4

Stefanos Tsitsipas (6) – Cameron Norrie (27) 6:2, 7:6

Coco Gauff (3) – Paula Badosa 5:7, 6:4, 6:1

Iga Swiatek (1) – Angelique Kerber 7:5, 6:3

Tommy Paul (14) – Dominik Koepfer 6:4, 6:3

Maria Sakkari (5) – Victoria Azarenka (24) 4:6, 1:6

Daniil Medvedev (2) – Hamad Medjedovic (Q) 7:6, 2:6, 7:5

Aryna Sabalenka (2) – Elina Svitolina (16) 4:6, 6:1, 7:6

ATP/WTA Rom 2024: Der Spielplan am Sonntag mit Djokovic & Zverev!

Sowohl Angelique Kerber als auch Dominik Koepfer haben ihre Matches am Samstag gewonnen. Struff hingegen unterlag dem Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas. Einen weiteren Schritt kann heute Alexander Zverev machen. In der Night-Session bekommt er es mit dem Italiener Luciano Darderi zu tun. Mit Tim Pütz und Kevin Krawietz sind heute zwei weitere deutsche Profis im Einsatz. Außerdem interessant: Die Partien von Novak Djokovic & Aryna Sabalenka.

Maria Sakkari (5) – Anhelina Kalinina (30) 7:6, 6:0

Aryna Sabalenka (2) – Dayana Yastremska (32) 6:4, 6:2

Novak Djokovic (1) – Alejandro Tabilo (29) 2:6, 3:6

Kevin Krawietz/Tim Pütz (6) – Francisco Cernudolo/Tomas Martin Etcheverry 7:6, 5:7, 7:10 ❌

Elina Svitolina (16) – Anna Kalinskaya (23) 6:3, 6:3

Alexander Zverev (3) – Luciano Darderi 7:6, 6:2 ✅

Kracher-Duelle am Samstag

Am Samstag geht es mit Hammer-Matches weiter. Wie fit Rafael Nadal wirklich ist, kann er heute gegen den Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz testen. Große Herausforderungen haben auch Jan-Lennard Struff gegen Stefanos Tsitsipas und Dominik Koepfer gegen Frances Tiafoe vor sich. Außerdem am Start: Angelique Kerber, die sich bislang in Rom sehr souverän präsentiert.

Iga Swiatek (1) – Yulia Putintseva 6:3, 6:4

Zverev/Melo – Bublik/Shelton 6:2, 3:6, 7:10

Angelique Kerber – Aliasksandra Sasnovich (Q) 6:3, 7:6 ✅

Rafael Nadal – Hubert Hurkacz (7) 1:6, 3:6

Daria Kasatkina (10) – Naomi Osaka 3:6, 3:6

Dominik Koepfer – Frances Tiafoe (22) 6:4, 6:2✅

Daniil Medvedev (2) – Jack Draper 7:5, 6:4

Jan-Lennard Struff – Stefanos Tsitsipas (6) 7:6, 4:6, 4:6 ❌

Coco Gauff (3) – Jaquelina Cristian 6:1, 0:6, 6:3

Djokovic & Zverev legen los

Die deutschen Profis sind recht erfolgreich ins Turnier gestartet. Lediglich Tatjana Maria und Daniel Altmaier mussten sich bereits verabschieden. Am Freitag geht es jetzt mit spannenden Matches weiter. Denn sowohl Djokovic als auch Zverev starten heute ins ATP Masters in Rom.

Kevin Krawietz/Tim Pütz (6) – Alex de Minaur/Alexei Popyrin 5:7, 6:3, 10:1 ✅

Ons Jabeur (8) – Sofia Kenin 5:7, 6:2, 4:6

Laura Siegemund (Q) – Dayana Yastremska (32) 6:4, 5:7, 2:6 ❌

Caroline Garcia (22) – Elisabetta Cocciaretto 6:2, 7:6

Alexander Zverev (3) – Aleksandar Vukic 6:0, 6:4 ✅

Yannick Hanfmann – Alejandro Tabilo (29) 3:6, 6:7 ❌

Novak Djokovic (1) – Corentin Moutet (LL) 6:3, 6:1

ATP/WTA Rom Spielplan: Voll gepackter Donnerstag!

Der Spielabbruch von Mittwoch hat reichlich Turbulenzen in den Donnerstag gebracht. Tennisfans können sich aber auf zahlreiche spannende Partien freuen. Während Laura Siegemund ihr Match von Mittwoch noch fortsetzen muss, starten einige andere deutsche Profis ins Turnier. Dazu zählen beispielsweise Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer. Auch Angelique Kerber und Alexander Zverev sind im Einsatz. Vielleicht lohnt es sich auch einen Blick auf die Doppel-Matches der Herren zu werfen, wo zum zweiten Mal die neuen Regeln getestet werden. Außerdem spielen Rafael Nadal und Iga Swiatek am Donnerstag.

Auch heute kommt es wieder zur Verzögerungen wegen Regen.

Dominik Koepfer – Andrea Vavassori (WC) 6:4, 6:3 ✅

Tatjana Maria – Daria Kasatkina (10) 5:7, 1:6 ❌

Angelique Kerber – Veronika Kudermetova (17) 6:3, 6:0 ✅

Felix Auger-Aliassime/Frances Tiafoe – Alexander Bublik/Ben Shelton 1:6, 7:6, 7:10

Laura Siegemund (Q) – Maria Loudres Carle (Q) 2:6, 6:4, 6:4 ✅

Rafael Nadal – Zizou Bergs (Q) 4:6, 6:3, 6:4

Marta Kostyuk (19) – Naomi Osaka 3:6, 2:6

Zverev/Melo – Krajicek/Skupski (4) 7:6, 6:7, 11:9 ✅

Coco Gauff (3) – Magdalena Frech 6:3, 6:3

Jan-Lennard Struff – Pedro Cachin 6:4, 6:4 ✅

Daniel Altmaier – Luca Nardi 4:6, 4:6 ❌

ATP/WTA Rom 2024 Spielplan: Action am Mittwoch!

Mit Siegemund und Marterer haben sich zwei deutsche Profis durch die Qualifikation in Rom gekämpft. Beide sind gleich am Mittwoch erneut im Einsatz. Während Kerber nach ihrem Erstrunden-Sieg gegen Davis spielfrei hat, greifen Maria sowie Hanfmann ins Turniergeschehen am zweiten Spieltag ein.

Aufgrund von anhaltendem Regen wurde ein Teil der Matches auf Donnerstag verschoben.

Yannick Hanfmann – Jakub Mensik 6:3, 6:2

Tatjana Maria – Linda Fruhvirtova (Q) 7:6, 3:6, 6:2

Denis Shapovalov – Luciano Darderi 7:6, 3:6, 6:7

Maximilian Marterer (Q) – Flavio Cobolli 4:6, 2:6

Naomi Osaka – Clara Burel 7:6, 6:1

WTA Rom 2024 Spielplan: Kerbers Comeback auf Sand

Am Dienstag beginnen die ersten Hauptfeld-Partien der Damen beim WTA-Turnier in Rom. Mit von der Partie am ersten Spieltag sind Angelique Kerber und Paula Badosa. Außerdem spielen Laura Siegemund und Maximilian Marterer im Qualifikationsfinale.

Aktuell kommt es zu Verzögerungen im Spielplan. Grund: Regen.

Diego Schwartzman – Mikhail Kukushkin – 4:6, 6:2, 6:3 (Qualifikation)

Mirra Andreeva – Paula Badosa 2:6, 3:6

Maximilian Marterer (9) – Richard Gasquet (21) – 6:3, 6:4 (Qualifikation)

Laura Siegemund (8) – Julia Riera (15) – 6:4, 6:4 (Qualifikation)

Angelique Kerber – Lauren Davis 6:1, 6:0