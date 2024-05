ATP Rom: Zverev nimmt Auftakthürde souverän

Alexander Zverev hat seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Rom souverän genommen. Der Hamburger besiegte den Australier Aleksandar Vukic mit 6:0, 6:4. Nun trifft die deutsche Nummer eins in der 3. Runde des Sandplatzturniers, das er 2017 gewinnen konnte, auf den Italiener Luciano Darderi.

„Ich weiß, dass ich mein Spiel finden muss“, sagte Zverev: „Ich bin ein Spieler, der leider gegen jeden verlieren kann. Aber ich kann auch jeden schlagen, wenn ich mein Spiel finde. Ich hoffe, das gelingt mir in dieser Woche.“

Der Weltranglistenfünfte ist vor den am 20. Mai beginnenden French Open noch auf Formsuche. Beim Masters in Madrid scheiterte er in der vergangenen Woche in der Runde der letzten 16 am Argentinier Francisco Cerundolo. Zuvor war er auch in München (Viertelfinale) sowie in seiner Wahlheimat Monaco (Achtelfinale) auf Sand früh gescheitert. Zverevs letzter Turniersieg datiert vom vergangenen September.

Am Freitag ist in Rom noch Yannick Hanfmann gegen den Chilenen Alejandro Tabilo gefordert. Dagegen haben Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel bereits die zweite Runde erreicht.