WTA Rom: Siegemund scheitert

Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Rom im Einzelwettbewerb in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 36-Jährige aus Metzingen unterlag der Ukrainerin Dayana Yastremska nach fast drei Stunden Spielzeit mit 6:4, 5:7, 2:6.

Siegemund war als Qualifikantin ins Hauptfeld eingezogen. Mit ihrem Erstrundensieg gegen Maria Loudres Carle sowie zwei Erfolgen in der Qualifikation gewann sie also drei Matches in Folge. Gegen Yastremska ging die 36-Jährige erstmal in Führung. Allerdings konnte sie diese nicht durchweg aufrecht erhalten.

Als letzte Deutsche ist bei der mit 5.509.771 Dollar dotierten Generalprobe für die French Open damit Angelique Kerber im Wettbewerb. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin bekommt es am Samstag im Kampf um den Achtelfinaleinzug mit der Russin Alexandra Sasnovitch zu tun.