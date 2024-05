ATP Rom: Schockmoment – Djokovic von Flasche am Kopf getroffen

Am Freitagabend bestritt Novak Djokovic sein Zweitrunden-Match in Rom. Nach seinem 6:3, 6:1-Sieg gegen Lucky Loser Corentin Moutet aus Frankreich wurde der 36-Jährige beim Schreiben von Autogrammen ungünstig von einer Flasche getroffen.

1:3 lag Novak Djokovic gegen den Franzosen Corentin Moutet, der durchaus unbequem auf dem Court werden kann, bereits zurück. „Die Stimmung im Stadion gefällt Moutet“, kommentierten die TennisTV-Kommentatoren den ersten Teil des Matches. Es war laut und das frühe Break des Lucky Losers gegen die Nummer eins der Welt machte ordentlich Stimmung im Publikum. Aber dann war Djokovic auf einmal wach und gewann gleich fünf Spiele hintereinander. Moutet, deutlich frustriert, warf seinen Schläger und verstrickte sich in Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Dann ging alles ganz schnell. Djokovic spielte in gewohnter Manier und ließ sich von Moutets Spielereien nicht beeindrucken. Nach knapp eineinhalb Stunden stand der klare Sieger also fest.

Unglückliches Missgeschick: Flasche fällt aus einem Rucksack

Nach seinem ersten verwandelten Matchball reichte Djokovic seinem Gegner die Hand und wandte sich freudestrahlend an das Publikum in Rom. Nachdem er die obligatorischen Interviews mit den TV-Sendern absolviert hatte, machte sich der Serbe dann auf den Weg Richtung Umkleide. Sogar im Spielertunnel schrieb er noch fleißig Autogramme. Dabei filmte ihn ein Fan, der auf eine Unterschrift auf seiner Kappe wartete. Selbstverständlich wandte sich Djokovic zu allen Seiten, stellte sich den „Novak“-Rufen und unterschrieb die Kappe. Als er sich dem nächsten zu unterschreibenden Zettel zuwandte, fiel plötzlich eine Flasche aus dem Publikum, die den „Djoker“ am Kopf traf. Mit den Händen am Kopf ging Djokovic in die Knie und blieb so einige Sekunden am Boden liegen. Dann führten ihn die Sicherheitskräfte in den Spielerbereich.

Oh my god Djokovic got hit by a bottle while leaving the court in Rome. Hoping all is good! pic.twitter.com/YAQPySrukI — José Morgado (@josemorgado) May 10, 2024

„Zustand von Djokovic nicht besorgniserregend“

Wie man nun in einem Video aus einer anderen Perspektive sehen kann, ist einem Fan die Flasche aus dem Rucksack gefallen.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident. The bottle slipped from a fan’s backpack. Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹 (via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

Mittlerweile meldete sich auch der Turnierveranstalter mit einem Statement. „Novak Djokovic wurde beim Verlassen des Center Courts am Ende seines Spiels von einer Wasserflasche am Kopf getroffen, während er den Zuschauern Autogramme gab. Er wurde mit Medikamenten behandelt und hat das Foro Italico bereits verlassen, um in sein Hotel zurückzukehren. Sein Zustand ist nicht besorgniserregend“, so das Management der Internazionali BNL d’Italia.

Auch Djokovic meldete sich in der Zwischenzeit zu Wort: „Danke für eure Nachrichten. Es war ein Unfall und ich ruhe mich mit einem Eisbeutel im Hotel aus. Wir sehen uns am Sonntag!“