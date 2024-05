ATP Rom 2024: Alle Infos über Punkte, Preisgeld & TV

Unmittelbar nach dem 1000er-Turnier in Madrid steht das nächste Event der zweithöchsten Kategorie an: Vom 06. bis zum 19. Mai findet das ATP-Masters in Rom 2024 statt. Hier erfahren Sie alle Details zum Event in Italien: Teilnehmer, Absagen, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

Wo wird das ATP-Turnier in Rom gespielt?

Als Austragungsort des dritten und letzten 1000er-Turniers der Sandplatzsaison dient das Foro Italico. Dabei handelt es sich um einen Sportkomplex, auf dem abgesehen vom Tennis-Event viele weitere Großveranstaltungen im Sport, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele 1960 oder die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 veranstaltet wurden. Der Centre Court befindet sich im Stadio del tennis di Roma. Die erste Auflage des Tennis-Masters fand im Jahr 1930 statt, womit es zu einem der ältesten Tennisturniere zählt. Nachdem es zunächst in Mailand gespielt wurde, siedelte es 1935 in die italienische Hauptstadt um, wo es seitdem mit Ausnahme von 1961 (Turin) ausgetragen wird. In der langjährigen Geschichte war das Turnier Teil des Grand Prix Tennis Circuits und der WCT-Tour bis es 1990 in die Masters-Reihe der ATP-Tour integriert wurde.

ATP Rom 2024: Spielplan

Die Qualifikation beim Internationali BNL d’Italia startet am 06. Mai, bevor zwei Tage später die Hauptrunde beginnt. Sowohl im Einzel- als auch im Doppelwettbewerb findet das Finale am Sonntag, den 19. Mai statt. An den meisten Tagen besteht der Spielplan jeweils aus einer Nachmittagssession ab 11 Uhr und eine Abendsession ab 19 Uhr. Im späteren Turnierverlauf variieren die Zeiten geringfügig.

Spielplan des ATP-Masters von Runde zu Runde

Qualifikation: Montag, 06. & Dienstag, 07. Mai (10 Uhr)

1. Runde: Mittwoch, 08. & Donnerstag, 09. Mai (11 & 19 Uhr)

2. Runde: Freitag, 10. & Samstag, 11. Mai (11 & 19 Uhr)

3. Runde: Sonntag, 12. & Montag, 13. Mai (11 & 19 Uhr)

Achtelfinale: Dienstag, 14. Mai (11 & 13 Uhr)

Viertelfinale: Mittwoch, 15. & Donnerstag, 16. Mai (13 & 19 Uhr)

Halbfinale: Freitag, 17. Mai (14 & 19 Uhr)

Finale: Sonntag, 19. Mai (12 Uhr)

Teilnehmer beim Masters in Rom 2024

Nachdem Novak Djokovic die Mutua Madrid Open abgesagt hat, wird er in Rom als Nummer eins der Setzliste an den Start gehen. Bedingt durch die zwei Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz folgt der Weltranglistenvierte und Titelverteidiger Daniil Medvedev auf Platz zwei der Setzliste. Dafür ist aus Spanien Rekordsieger Rafael Nadal mit von der Partie sein. Durch das Protected Ranking wird er bereits in Runde eins aufschlagen.

ATP Rom 2024: Diese Spieler sind im Einzel gesetzt

ATP Rom 2024: Welche deutschen Spieler sind in Italien dabei?

Im Einzel-Hauptfeld stehen mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier fünf deutsche Herren. Während Zverev als gesetzter Spieler durch ein Freilos erst in Runde zwei startet, müssen die anderen bereits in der ersten Runde ran. Außerdem hat sich Maximilian Marterer erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft und steht nun ebenfalls im Hauptfeld. Im Doppelwettbewerb sind Kevin Krawietz und Tim Pütz an Position sechs gesetzt. Darüber hinaus ist Alexander Zverev zusammen mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo gemeldet. Andreas Mies ist nicht in Rom am Start.

ATP Rom 2024: Absagen/Withdrawals

Mit Carlos Alcaraz und Nationalheld Jannik Sinner müssen die italienischen Tennisfans auf zwei aktuelle Tennisgrößen in Rom verzichten. Bereits in Monte Carlo und Barcelona musste Alcaraz wegen einer Unterarmverletzung aussetzten. Sinner hingegen laboriert eine Hüftverletzung aus. Schon beim Masters-Turnier in Madrid konnte er nicht zu seiner Viertelfinal-Partie antreten. Der Südtiroler kündigte aber an, für einige Tage in Rom vor Ort zu sein.

Weitere Absagen kommen von Andy Murray, Facundo Diaz Acosta und Arthur Cazaux. Cazaux fehlt aufgrund seiner Verletzung, die er sich beim 500er-Turnier in Barcelona zugezogen hat. Wenige Tage vor Turnierbeginn trudelten weitere „Withdrawals“ ein: Madrid-Halbfinalist Jiri Lehecka und Laslo Djere spielen ebenfalls nicht in Rom.

Noch am ersten Spieltag des Herren-Turniers kam eine weitere Absage: Lokalmatador Matteo Berrettini kann nicht in Rom antreten. „Ich habe alles gegeben, um hier zu spielen. Aber ich kann es nicht riskieren, mich zu verletzen und aussetzen zu müssen. Ich würde gerne auf mein Herz hören, aber jetzt muss ich auf meinen Kopf hören“, hieß es in einem Statement. JJ Wolf rückte als Lucky Loser nach. Kurzfristig passen wegen Krankheit musste auch Tomas Machac. Er wurde von Lucky Loser Harold Mayot aus Frankreich ersetzt. Auch Stan Wawrinka trat nicht zu seinem Erstunden-Match an. Stattdessen spielte Lucky Loser Corentin Moutet gegen Roman Safiullin, um sich ein Match gegen Novak Djokovic zu erkämpfen.

Wildcards beim ATP-Turnier in Rom

Einige Wildcard-Vergaben haben die Veranstalter bereits bekanntgegeben. Im Gegensatz zu den Mutua Madrid Open, wo nur ein heimischer Spieler ein „Ticket für das Hauptfeld“ bekam, erhalten in Rom gleich fünf Italiener eine Wildcard. Dabei stechen Matteo Berrettini und Fabio Fognini hervor. Sowohl für Berrettini als auch für Fognini ist das Viertelfinale das bislang beste Ergebnis in Rom. Matteo Gigante, Gulio Zeppieri und Andrea Vavassori dürfen sich ebenfalls freuen. Damit sind insgesamt elf Italiener beim Masters-Turnier in Rom am Start – ohne die Absage von Jannik Sinner wären es sogar zwölf gewesen.

ATP Rom 2024: Auch hier kommen die neuen Doppelregeln zum Einsatz

Auch bei dem Herren-Masters in Rom kommen die neuen Doppel-Regeln wieder zum Einsatz. Wie bereits beim Masters-Turnier in Madrid soll es mehr Meldeplätze für Einzelspieler geben. Außerdem sollen die Matches durch eine verkürzte Shot-Clock und schnellere Seitenwechsel beschleunigt werden. Zudem dürfen sich die Fans, unabhängig vom Spielgeschehen, frei im Stadion bewegen.

ATP Rom 2024: Preisgeld & Ranglisten-Punkte

Im Vergleich zum letzten Jahr, ist lediglich ein minimaler Preisgeld-Anstieg von 2,22% zu verzeichnen. Der Gewinner verdient 963.225 Euro und 1000 Punkte für die Weltrangliste. Für den Finalisten gibt es knapp über 500.000 Euro und 650 Ranglisten-Punkte.

Preisgeld-Verteilung

Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieg 963,225 € 391,680 € Finalist 512,260 € 207,360 € Halbfinale 284,590 € 111,360 € Viertelfinale 161,995 € 55,690 € Achtelfinale 88,440 € 29,860 € 3. Runde 51,665 € 16,320 € (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30,255 € – 1. Runde 20,360 € – 2. Quali-Runde 11,820 € – 1. Quali-Runde 6,130 € –

ATP Rom 2024: Punkte-Verteilung

Runde ATP-Punkte im Einzel ATP-Punkte im Doppel Sieger 1000 1000 Finalist 650 600 Halbfinale 400 360 Viertelfinale 200 180 Achtelfinale 100 90 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 1. Runde 10 – 2. Quali-Runde 10 (20 bei Qualifikation) – 1. Quali-Runde 0 –

Tickets für das Masters-Turnier in Italien

Auch wenige Tage vor Turnierbeginn gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, Tickets zu erwerben, um Jannik Sinner, Novak Djokovic & Co. live zu sehen. Während das Enspiel bereits ausverkauft ist, kosten die günstigsten verfügbaren Tickets für das Halbfinale rund 240 Euro. Das Viertelfinale lässt sich schon für knapp 115 Euro weniger verfolgen. Wer lieber Partien in der Frühphase des Turniers verfolgt, kann ein Ticket ab 30 Euro kaufen. Erhältlich sind verschiedene Ticket-Kategorien: Es gibt Centre Court-Tickets, Karten für das kleinere Stadion oder einfach Ground-Tickets, um Nebenplätze und Trainingseinheiten zu sehen.

Wo wird das Tennis-Turnier in Rom 2024 übertragen?

Wie alle anderen Turniere der ATP-Tour, lässt sich das Masters aus der italienischen Hauptstadt beim PayTV-Sender Sky verfolgen. Darüber hinaus zeigt TennisTV Jannik Sinner & Co. im Online-Stream. Für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Die Qualifikation ab Montag hingegen war teilweise im kostenlosen im Livestream des Turniers auf YouTube zu sehen.

Die Titelverteidiger in Italien

Im vergangenen Jahr triumphierte Daniil Medvedev im Finale gegen Holger Rune. Das Ergebnis lautete 7:5, 7:5. Das besagte Endspiel beendete eine unglaubliche Serie, die Rafael Nadal und Novak Djokovic aufstellten. Von 2005 bis 2022 fand nämlich kein Finale statt, in dem weder Nadal noch Djokovic auf dem Platz standen. Dementsprechend sind die beiden Rivalen auch die erfolgreichsten Spieler in der Turniergeschichte. Während der Serbe auf sechs Titel und sechs Niederlagen im Endspiel kommt, hat Nadal zehn Trophäen sowie zwei weitere Finalteilnahmen vorzuweisen. Aus deutscher Sicht erzielte Alexander Zverev das beste Ergebnis, als er das Turnier 2017 gewann. Für einen einheimischen Spieler gab es seit 1976 keinen Erfolg mehr zu feiern.

