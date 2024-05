ATP Rom: Wer ist Zverev-Gegner Alejandro Tabilo? – 7 Fakten

Völlig überraschend steht der Chilene Alejandro Tabilo im Halbfinale des ATP-Masters in Rom. Auf seinem Weg dorthin schaltete er unter anderem Novak Djokovic aus. Nun trifft er Alexander Zverev. Aber wer ist Tabilo eigentlich? Hier lest ihr 7 Fakten über den 26-Jährigen.

Alejandro Tabilo im Steckbrief

Am 2. Juni 1997 wurde Alejandro Tabilo in Toronto, Kanada geboren. Da seine Eltern beide chilenische Wurzeln haben, wechselte er irgendwann seine Nationalität und spielt aktuell unter chilenischer Flagge. Tabilo spricht Spanisch und Englisch. Er gibt aber an, dass sein Englisch deutlich besser sei als sein Spanisch, da er in Kanada und den USA aufwuchs. Sein Spitzname ist „Jano“ und er ist Linkshänder.

Tabilos Weg zum Tennis

Weil Tabilo so sein wollte wie sein Bruder Sebastian, fing er an Tennis zu spielen. Im Alter von 13 Jahren zog er aus Toronto weg nach Florida, um dort zu trainieren. Zwischen 2011 und 2015 trainierte Tabilo an der IMG Academy von Nick Bolletieri. Tabilo war bereits in seiner Jugend auf der Junioren-Tour unterwegs. 2015 stand er auf Platz 29 im Juniors-Ranking. Im Anschluss stieg er ins Profi-Geschehen ein und versuchte, sich über die ITF-Tour nach oben zu arbeiten.

Alejandro Tabilo: Riesiger Gewichtsverlust

Ein Problem, mit dem nicht viele Profi-Sportler zu kämpfen haben: Übergewicht. Als er 21 Jahre alt war, wog Alejandro Tabilo fast 100 Kilogramm. Er hatte vermehrt Beschwerden im Rückenbereich, stand etwa bei Platz 800 im ATP-Ranking und beschloss schließlich abzunehmen. Noch im gleichen Jahr verlor er fast 35 kg, wog also noch knapp 65 kg. Allerdings nahm der Chilene so schnell ab, dass sein Körper aus dem Gleichgewicht geriet und er an Kraft verlor. Dann begann er mit Coach Guillermo Gomez zu arbeiten (mit dem er heute nicht mehr trainiert), der zu drastischen Maßnahmen griff. Tabilo war so abgemagert, dass er eine viermonatige Wettkampfpause einlegen musste. Bis 2019 legte er dann an Muskelmasse zu und fing an, sich auf der Profi-Tour zu etablieren.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Tabilo (@tabilo97)

Alejandro Tabilo: Auf dem Karrierehöhepunkt 2024

Bereits 2022 stand Alejandro Tabilo erstmals in den Top 100, nachdem er sein erstes ATP-250-Finale in Cordoba und im Anschluss das Halbfinale bei den Chile Open erreicht hatte. Seine Punkte konnte er im Folgejahr allerdings nicht verteidigen. Die Konsequenz: Er fiel wieder aus den Top-100. Über die Challenger-Tour pirschte der Chilene sich aber wieder heran. Im November 2023 setzte er sich gleich bei zwei Challenger-Turnieren durch und zählte dann am 27. November 2023 wieder zu den besten 100 Spielern der Welt.

Über die Off-Season im Dezember 2023 ließ Tabilos Form nicht nach. Denn gleich zu Beginn der neuen Saison holte er sich seinen ersten ATP-Titel. Als Qualifikant kämpfte er sich in Auckland, Neuseeland, ins Endspiel und besiegte dort den Japaner Taro Daniel. Im April folgte ein weiteres Endspiel beim 250er-Event in Santiago, Chile, welches er in drei Sätzen gegen Sebastian Baez verlor. Mit dem Finaleinzug schaffte Tabilo aber erstmals den Sprung in die Top 50 der Weltrangliste. Mitte April 2024 erreichte er beim 250er-Turnier in Bukarest das Halbfinale und kurz vor dem Masters-Turnier in Rom gewann er seinen sechsten Challenger-Titel in Aix-en-Provence, Frankreich.

Tabilo beim ATP-Masters in Rom 2024

Beim ATP-Masters in Rom ging Tabilo als gesetzter Spieler an den Start. Er hatte also in Runde eins ein Freilos. In Runde zwei traf er auf Yannick Hanfmann aus Deutschland und besiegte ihn in zwei Sätzen. Mit seinem Dritt-Runden-Match sorgte Tabilo für die größte Überraschung des Turniers. Denn völlig souverän fegte er den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic vom Platz. (Allerdings gab Djokovic an, Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt zu haben, nachdem ihm am zwei Tage zuvor eine Aluflasche eines Fans auf den Kopf gefallen war.) Im weiteren Turnierverlauf überrannte Tabilo dann aber auch Top-20 Spieler Karen Khachanov und den Chinesen Zhizhen Zang. Ohne Satzverlust spielte der Chilene sich also bis ins Halbfinale, wo nun am Freitag, den 17. Mai, Alexander Zverev wartet.

Nach dieser erfolgreichen Woche steht bereits fest: Tabilo wird kurz vor Beginn der French Open 2024 zu den besten 25 Spielern auf der Tour zählen.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Tabilo (@tabilo97)

Alejandro Tabilo: Auf Reisen mit Freundin Male

Auf seinem Instagram-Account mit knapp 92.000 Followern teilt Tabilo nicht nur sein Leben als Tennisprofi. Auch wenn die Tennis-Beiträge deutlich überwiegen, gibt der Chilene gelegentlich auch Einblicke in sein Privatleben. Da er viel unterwegs ist, schließt sich seine Freundin Male de Lorenzo Gomez häufig seinen Reisen an. „Danke für alles, was du für uns tust und den ganzen Support, mit dem du mich unterstützt“, schrieb er in einem Posting. Wenn seine Partnerin mal nicht mit ihm reist, hat er immer ein Foto von ihr auf den Reisen dabei, berichtet er in einem Interview mit der ATP.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Tabilo (@tabilo97)

Die Tattoos von Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo hat zwei sichtbare Tattoos. Beide auf den Armen. Seinen linken Oberarm ziert ein Löwenkopf in einem Dreieck. Zwei schwarze dicke Linien führen um das Tattoo und seinen Arm herum. An Tabilos rechtem Unterarm sieht man Kompass-Nadeln mit verschiedenen Buchstaben.

Tabilos Freizeitbeschäftigungen

Um sich in seiner spiel- und trainingsfreien Zeit abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen, reist Tabilo gelegentlich mit seiner Spielkonsole. Er spielt dann „FIFA“ oder „Call of Duty“ und versucht abzuschalten. Auf seinem Spielerprofil der ATP gibt er an, dass Schach sein geheimes Talent sei.