ATP Rom: Djokovic in Runde drei raus

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Rom überraschend bereits in der dritten Runde gescheitert. Der enttäuschende Weltranglistenerste unterlag dem Chilenen Alejandro Tabilo am Sonntag mit 2:6, 3:6. Zwei Tage nach einem aufsehenerregenden Flaschentreffer und zwei Wochen vor den French Open musste der Serbe seinen Traum vom 41. Masters-Triumph frühzeitig begraben.

Rome is stunned 😳 Alejandro Tabilo claims the biggest win of his career so far, defeating number 1 seed Djokovic 6-2 6-3 in 67 minutes at the @InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/ptutzb1LTj — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2024

Djokovic: „Habe mich wie ein anderer Spieler gefühlt“

Der Vorfall vom Freitagabend, als Djokovic beim Autogrammeschreiben versehentlich von einer herabfallenden Plastik-Trinkflasche eines Fans am Kopf getroffen worden war, hatte für Aufregung gesorgt. Er könne nicht sagen, ob der Unfall „Auswirkungen hatte. Wir müssen ein paar Tests machen. Ich habe mich auf dem Court wie ein anderer Spieler gefühlt. Es ist ein bisschen beunruhigend“, sagte Djokovic. „Ich war völlig neben der Spur, hatte keinen Rhythmus und keine Balance.“

Am Samstag war der 24-malige Grand-Slam-Champion, der in dieser Saison noch kein Endspiel erreicht hat, schon wieder zu Scherzen aufgelegt gewesen. Mit einem Fahrradhelm war er zum Training auf der Anlage in Rom erschienen. Auf „X“, ehemals Twitter, schrieb er: „Heute komme ich vorbereitet.“

In der Partie am Sonntag aber legte der zehn Jahre jüngere Tabilo mit einer furiosen Anfangsphase los und ging 4:0 in Führung. Auch den zweiten Satz begann der Weltranglisten-32. mit einem Break. Nach etwas mehr als einer Stunde feierte Tabilo dann den größten Sieg seiner Karriere. Nun trifft er im Achtelfinale auf den Russen Karen Khachanov.