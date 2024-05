ATP Rom: Koepfer schlägt Tiafoe

Tennisprofi Dominik Koepfer ist Alexander Zverev beim ATP-Masters in Rom in die dritte Runde gefolgt. Der 30-Jährige aus Furtwangen besiegte den an Position 22 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:2. Koepfer spielte aggressiv von der Grundlinie und verteilte einige Winner gegen den Top-30-Spieler. Tiafoe wirkte ratlos, zertrümmerte im Laufe des Matches ein Racket.

KOEPFER TAKES OUT THE 22ND SEED AMERICAN TIAFOE IN ROME! 🔥🇮🇹 pic.twitter.com/wcvP5ezG0K — TSPN (@TSPNTENNIS) May 11, 2024

Nun trifft Koepfer als nächstes auf Tommy Paul, die Nummer 14 der Setzliste und ebenfalls aus den USA.

Jan-Lennard Struff spielt am Samstag noch gegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche ist an Position sechs gesetzt und will genau wie Struff den Einzug in die Runde der besten 32 schaffen.