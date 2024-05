ATP Rom: Nadal scheitert an Hurkacz

Rafael Nadal startet ohne Erfolgserlebnis in seine letzten French Open. Der Spanier unterlag beim Masters-Turnier in Rom in Runde zwei dem Polen Hubert Hurkacz 1:6, 3:6. Erneut zeigte sich Nadal weit von seiner Bestform entfernt.

In seiner Vorbereitung auf den Sandplatz-Grand-Slam in Paris (ab 20. Mai), den er 14-mal gewonnen hat, war der 36-Jährige zuletzt in Madrid bereits im Achtelfinale gescheitert. Im Rom, wo er mit zehn Titeln Rekordsieger ist, hatte Nadal schon in der ersten Runde gegen den belgischen Qualifikanten Zizou Bergs (4:6, 6:3, 6:4) Schwerstarbeit leisten müssen.

Der Weltranglistenneunte Hurkacz, der im April in Estoril sein erstes ATP-Turnier auf Sand gewonnen hatte, dominierte von Beginn an vor allem über seinen Aufschlag. Nadal fand kaum ins Spiel. Im zweiten Durchgang hielt der Spanier zumindest weitgehend auf Augenhöhe mit. Hoffnung auf einen großen Abschied in Roland Garros machte seine Vorstellung dennoch nicht.