WTA Rom: Kerber im Achtelfinale – jetzt gegen Swiatek

Angelique Kerber ist nach einer Vorstellung mit Höhen und Tiefen erstmals seit 2018 ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Rom eingezogen. Die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin setzte sich in ihrem Drittrundenmatch gegen Aliaksandra Sasnovitch (Belarus) 6:3, 7:6 (7:4) durch und ist damit weiter ohne Satzverlust.

