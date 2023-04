München: Zverev schon gescheitert

Geburtstagkind Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München wie im Vorjahr in seinem Auftaktmatch gescheitert. Der seit Donnerstag 26 Jahre alte Hamburger unterlag dem Australier Christopher O’Connell im Achtelfinale 6:7 (2:7), 4:6. Damit ist kein Deutscher mehr in der Einzelkonkurrenz vertreten.

Gegen O’Connell, nur die Nummer 82 der Weltrangliste, spielte Zverev im langärmligen Shirt und Leggins bei Temperaturen um acht Grad, fand aber nie zu einem durchgängigen Rhythmus. Gute Schläge wechselten sich ab mit eher leichten Fehlern. Nach 1:56 Stunden nutzte der solide spielende O’Connell bei eigenem Aufschlag seinen ersten Matchball.

Im Vorjahr war Zverev in seinem ersten Match auf der Anlage des MTTC Iphitos ebenfalls in seinem ersten Match gescheitert. Er unterlag damals dem späteren Turniersieger Holger Rune. Der Titelverteidiger aus Dänemark besiegte bei seinem ersten Match Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 6:3, 6:4 und wäre ein möglicher Halbfinalgegner von Zverev gewesen.

Auch Oscar Otte war in seinem Viertelfinale gegen Italiener Flavio Cobolli in drei Sätzen gescheitert. Endstand: 0:6, 6:3, 3:6. Damit sind lediglich ein paar Deutsche in der Doppelkonkurrenz vertreten. Kevin Krawietz und Tim Pütz siegten in ihrem ersten Match gegen Daniel Masur und Yannick Hanfmann.