Australian Open: Frühes Quali-Aus für Justin Engel

Während Yannick Hanfmann doch noch direkt ins Hauptfeld der Australian Open einzieht, verliert Justin Engel zum Auftakt der Qualifikation.

Die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Die Anzahl der deutschen Starter im Herren-Einzel bei den Australian Open hat sich auf vier erhöht. Yannick Hanfmann, der normalerweise als Topgesetzter in die Qualifikation in Melbourne gegangen wäre, rutschte doch noch direkt ins Hauptfeld.

Hanfmann profitierte von der Absage des Finnen Emil Ruusuvuori, der aufgrund seines Protected Rankings für das Hauptfeld qualifiziert gewesen wäre. Hanfmann gesellt sich im Hauptfeld damit zu den deutschen Startern Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff.

Australian Open: Justin Engel und Anna-Lena Friedsam verlieren

Die schlechte Nachricht aus deutscher Sicht: Es wird bei vier Deutschen im Herren-Einzel bleiben, denn Justin Engel scheiterte in der Australian-Open-Qualifikation bereits in der ersten Runde. Der 18-Jährige verlor gegen den Briten George Loffhagen mit 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Engel war bereits bei den US Open in der ersten Quali-Runde gescheitert.

In der Damenkonkurrenz sind zwei Deutsche in der Qualifikation am Start. Während Tamara Korpatsch ihre erste Runde erst am Dienstag bestreitet, ist Anna-Lena Friedsam in der ersten Runde ausgeschieden. Friedsam verlor gegen die Tschechin Linda Fruhvirtova mit 6:2, 2:6, 3:6. Im Hauptfeld stehen mit Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel vier deutsche Damen.