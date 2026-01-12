Australian Open 2026: Diese Deutschen spielen in Melbourne

Bei den Australian Open 2026 stehen acht Deutsche im Hauptfeld: jeweils vier Damen und Herren. Alexander Zverev und Eva Lys führen das deutsche Starterfeld an.

Am 18. Januar 2026 beginnt das Hauptfeld bei den Australian Open – mit acht deutschen Spielerinnen und Spieler in den beiden Einzelkonkurrenzen. Jeweils vier Deutsche gehen im Herren- und Damen-Einzel an den Start. Die Auslosung für das Hauptfeld erfolgt am Donnerstag, 15. Januar.

Das deutsche Herren-Quartett wird angeführt von Alexander Zverev. Im Vorjahr zog der 28-jährige Hamburger in Melbourne ins Finale ein, das er gegen Jannik Sinner verlor. Zverev feierte bei den Australian Open zudem im Jahr 2014 seinen einzigen Grand-Slam-Titel bei den Junioren.

Neben Zverev stehen zudem Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann im Hauptfeld. Hanfmann rutschte noch auf den letzten Drücker ins Hauptfeld, da der Finne Emil Ruusuvuori seine Teilnahme absagte.

Eva Lys: Rückkehr von „Lucky Lys” zu den Australian Open

Auch bei den Damen ist ein Quartett am Start: Es spielen Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel. Für Lys ist es die Rückkehr an den Ort, wo ihre Tennis-Karriere so richtig Fahrt aufnahm.

Im Vorjahr scheiterte die Hamburgerin zwar im Quali-Finale, zog dann aber als Lucky Loser ins Hauptfeld ein und marschierte bis ins Achtelfinale – der Spitzname „Lucky Lys“ war geboren. In der Folgezeit kletterte Lys Stück für Stück im WTA-Ranking und ist als Nummer 39 der Welt inzwischen die deutsche Nummer eins im Damentennis.

Auch Laura Siegemund hat gute Erinnerungen an die Australian Open. Vor zehn Jahren überstand sie in Melbourne erstmals die erste Runde bei einem Grand-Slam-Turniere und zog in die dritte Runde ein. Im Vorjahr stand sie ebenfalls in der dritten Runde. Tatjana Maria spielte bereits im Jahr 2007 ihre ersten Australian Open, als sie in der Qualifikation an den Start ging.

In der Qualifikation sind der 18-jährige Justin Engel und Anna-Lena Friedsam in der ersten Runde gescheitert. Tamara Korpatsch hat noch die Möglichkeit, über das Qualifikationsturnier ins Hauptfeld zu kommen.