Carlos Alcaraz: Warum er ein starkes Vorbild für mich ist

Carlos Alcaraz ist die Nummer eins der Welt und Idol vieler Fans. Auch unser Schulpraktikant Caspar ist großer Alcaraz-Anhänger. Weshalb, beschreibt er hier.

Carlos Alcaraz ist der beste Tennisprofi der heutigen Zeit und mein aktueller Lieblingsspieler. Besonders stark aufgefallen ist er mir bei den Hamburg Open 2022, als ich ihn live vor Ort im Rothenbaum-Stadion spielen gesehen habe. Er bestritt damals das Finale gegen Lorenzo Musetti und obwohl er verlor, fand ich es cool, wie dieser junge Kerl sich präsentierte. Mir gefiel besonders, wie mutig er spielte. Seine Spielweise und seine starke Athletik beeindruckten mich und machten ihn letztlich zu meinem Favoriten auf der Herrentour.

Carlos Alcaraz: druckvoll und abwechslungsreich

Carlos Alcaraz spielt so druckvoll – und gleichzeitig so abwechslungsreich. Seine Vorhand ist ultra-gefährlich, und mit seinen Stoppbällen bringt er viel Variabilität in das Spiel. Für mich ist es stets spannend, bei seinen Matches zuzuschauen, weil man nie genau weiß, was als nächstes kommt.

Schon früh hatte er große Erfolge. Sein Profi-Debüt gab Carlos Alcaraz 2020 bei den Rio Open, wo er in die zweite Runde kam. Danach ging alles ganz schnell bei ihm. 2021 gewann er seinen ersten Titel auf der ATP Tour. Bereits 2022 folgte sein erster Grand-Slam-Sieg bei den US Open. Danach war Carlos Alcaraz der jüngste Spieler, der jemals die Nummer 1 der Weltrangliste wurde. Mit nur 22 Jahren hat er bereits mehrere große Turniere gewonnen, darunter sechs Grand-Slam-Titel und acht Masters-Titel. Diese Erfolge zeigen, dass er der Top-Star im Herrentennis ist. Heute ist Carlos Alcaraz die Nummer 1 im Tennissport. Nur Jannik Sinner kann ihm momentan noch gefährlich werden.

Neben seinem Tennisspiel gefällt mir auch seine Persönlichkeit. Auf dem Platz zeigt er meistens eine positive Ausstrahlung. Er lächelt viel und treibt sich immer wieder an. Selbst wenn er in einem Match zurückliegt, gibt er niemals auf und kämpft um jeden Punkt. Oft schafft er es dadurch, Matches noch zu drehen und zu gewinnen, wie zum Beispiel das Finale von Roland Garros 2025 gegen Jannik Sinner.

Dieses Match werde ich nie vergessen, auch weil Alcaraz genauso auftrat, wie ich es weiter oben beschrieben habe. Ich weiß noch, dass ich das Match erst ab Ende des erstes Satzes vor dem Fernseher verfolgte. Von da an ließ es mich nicht mehr los. Es war das beste Match, das ich jemals gesehen habe. In dieser Begegnung führte Sinner schon mit 2:0 Sätzen und ich war mir eigentlich schon sicher, dass er dieses Endspiel gewinnen würde. Aber Alcaraz kämpfte sich zurück und gewann das Finale tatsächlich noch in fünf Sätzen – Wahnsinn! Genau wegen solcher Momente gibt es niemanden, dem ich lieber im Fernsehen zuschaue als Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz: stark und sympathisch

Carlos Alcaraz ist mein großes Vorbild. Nicht nur, weil er unglaublich stark Tennis spielt. Sondern auch, weil er eine sympathische Person ist, dem Familie und Freunde wichtig sind – und nicht nur seine Siege auf dem Platz.

Mein größter Wunsch ist es, dass Alcaraz nun auch die Australian Open gewinnt. Wenn er das 2026 schafft, dann ist er der jüngste Spieler der Geschichte, der alle Grand Slam Turniere gewonnen hat. Das wäre eine Mega-Leistung! Im Moment ist Rafael Nadal der jüngste Spieler, der bei allen vier Grand-Slam-Turnieren triumphieren konnte. Er war 24 Jahre und drei Monate alt, als er alle vier Trophäen mindestens eingesammelt hatte. Es gibt nur einen, der diesen Rekord toppen wird: Carlos Alcaraz.

Über den Autor

Ich heiße Caspar von Wissel. Ich bin 14 Jahre alt und gehe in die 9 Klasse des Gymnasium Hochrad in Hamburg-Othmarschen. Derzeit mache ich beim tennis MAGAZIN mein dreiwöchiges Schülerpraktikum. Ich spiele selbst seit acht Jahren Tennis beim SV Blankenese.