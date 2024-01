Australian Open: Medvedev nach großem Kampf im Halbfinale

Der zweimalige Finalist Daniil Medvedev ist nach einem Kraftakt über fünf Sätze ins Halbfinale der Australian Open eingezogen. Der Weltranglistendritte aus Russland rang in seinem 100. Grand-Slam-Match am Mittwoch den an Position neun gesetzten Polen Hubert Hurkacz in rund vier Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 nieder. Damit erreichte er zum dritten Mal in seiner Karriere die Vorschlussrunde in Melbourne.

„Ich bin richtig zerstört jetzt. Aber ich bin glücklich, dass ich durchgekommen bin“, sagte der 27-Jährige, der 2021 und 2022 das Finale am Yarra River verloren hatte. „Ich liebes dieses Turnier, auch wenn ich schon schwere Momente hatte.“

Im Halbfinale trifft Medvedev, der seinen zweiten Major-Titel anstrebt, auf den Hamburger Alexander Zverev oder den spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz.