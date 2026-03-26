Bad Homburg Open: Kerber im Abschiedsmatch gegen Ivanovic

Goodbye, Angie! Angelique Kerber spielt in ihrem ultimativen Abschiedsmatch bei den Bad Homburg Open gegen ihre gute Freundin Ana Ivanovic.

Wimbledonflair im geschichtsträchtigen Kurpark, ein wunderschöner Centre Court – und ein Publikum, das einer Tennis-Ikone einen denkwürdigen und unvergesslichen Abschied bereiten möchte.

„Es ist die perfekte Bühne für einen besonderen Tag mit vielen Emotionen“, sagt Angelique Kerber mit Blick auf ihr letztes großes Finale: Am 20. Juni 2026 wird die dreimalige Grand Slam-Siegerin am Rande der Bad Homburg Open powered by Solarwatt (20. bis 27. Juni) offiziell als Tennisprofi abtreten. Der Übergang ist längst gemacht: Als Sportdirektorin des WTA 500 Rasenevents, das in der Vorwoche von Wimbledon (ab 29. Juni) stattfindet, fungiert Kerber bereits seit vergangenem Jahr. Während ihrer aktiven Zeit war sie schon als Turnierbotschafterin ihres „Herzensprojekts“ tätig.

Kerber vs. Ivanovic – Ein Duell der ehemaligen Weltbesten

Zum ultimativen Showdown mit Unterhaltungsprogramm auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court hat sich Kerber ihre langjährige Freundin Ana Ivanovic eingeladen. Die beiden 38-Jährigen standen schon an der Spitze der Weltrangliste und haben zusammengenommen alle vier Major-Turniere gewonnen: Kerber siegte bei den Australian Open und US Open 2016 sowie in Wimbledon 2018, Ivanovic triumphierte bei den French Open 2008.

„Ich freue mich sehr auf Ana, denn irgendwie schließt sich mit diesem Match auch ein Kreis. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange, sie ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben bei Turnieren, aber auch abseits immer viel Zeit miteinander verbracht“, erzählt Kerber über die besondere Freundschaft zu Ivanovic und fügt schmunzelnd an: „Aber auf dem Court werden wir uns auch beim letzten Mal nichts schenken!“

Ivanovic hat schon so viel Positives über Bad Homburg gehört

Auch die Serbin kann das besondere Wiedersehen kaum erwarten. „Ich freue mich darauf, nach Bad Homburg zu kommen und gemeinsam mit Angie auf dem Platz zu stehen, um ihre großartige Karriere zu feiern. Wir haben im Laufe der Jahre so viele Momente auf der Tour miteinander geteilt, und es bedeutet mir sehr viel, nicht nur als Spielerin, sondern auch als Freundin dabei zu sein“, betont Ivanovic, die schon gespannt ist auf das Ambiente im Kurpark: „Ich habe bereits so viele wunderbare Dinge über das Turnier und die Atmosphäre dort gehört, dass ich mich sehr freue, es selbst zu erleben und Angie und all ihre Erfolge zu feiern!“

Kerber und Ivanovic – sie hatten sich über Jahre auf der WTA Tour immer wieder gegenübergestanden. In wichtigen und umkämpften Matches. Beide haben auf ihre ganz eigene Art und Weise auch eine Ära geprägt.

Eine Frage des Willens: Älteste Nummer eins und Serena-Spezialistin

Der Final Countdown läuft also für Kerber, der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerin nach Steffi Graf. Dass am 20. Juni auch ein paar Tränchen fließen werden…so gut wie sicher! Kerber weiß, dass es emotional werden wird. Ihr geht es an diesem denkwürdigen Samstag darum, sich knapp zwei Jahre nach ihrem letzten Profimatch gebührend von ihren heimischen Fans zu verabschieden. Inzwischen ist sie glückliche Mutter einer Tochter und eines Sohnes, der Tennissport aber spielt weiterhin eine große Rolle in ihrem Leben.

Kerber wird bei ihrem Abschiedsmatch natürlich gefeiert werden – für ihre beeindruckenden Erfolge, die Art und Weise, wie sie Rückschläge wegsteckte, immer wieder aufstand und im wahrsten Sinne zurückschlug. Kein Wunder, dass die Biografie der Linkshänderin den Titel „Eine Frage des Willens“ trägt.

Und Angie machte Angie-Dinge: Sie übernahm 2016 mit 28 Jahren erstmals die Spitze der Weltrangliste und war damit die älteste Debütantin auf der Nummer 1-Position. Kerber schlug als einzige Spielerin (neben Venus Williams) Ikone Serena Williams gleich zweimal in einem Grand Slam-Finale!

Kerber-Abschied als Startschuss für spannende Turnierwoche

Ihre letzte Partie vor ganz großer Kulisse spielte sie am 31. Juli 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris (Viertelfinale), als sie im Stade Roland Garros im Tiebreak des dritten Satzes ganz knapp gegen die spätere Goldmedaillengewinnerin Qinwen Zheng aus China verlor. Insgesamt bestritt Kerber auf der WTA-Tour 1061 Matches (683 Siege) und triumphierte bei 14 WTA-Turnieren.

Ein bisschen Wehmut ist durchaus erlaubt, wenn die große Karriere von Angelique Kerberals Tennisprofi jetzt auch offiziell beendet wird. Das Duell gegen ihre Freundin Ana Ivanovic ist aber auch der Auftakt zu einer spannenden Turnierwoche im Kurpark, in der im Rahmen des WTA 500-Events die Nachfolgerin der letztjährigen Turniersiegerin Jessica Pegula gesucht wird.

Die ehemalige US Open-Finalistin hatte sich 2025 im hochklassigen Endspiel der Bad Homburg Open powered by Solarwatt in drei Sätzen gegen Iga Swiatek durchsetzt. Die Polin, aktuell mit insgesamt sechs Grand Slam-Titel die erfolgreichste Spielerin auf der Tour, hatte zwei Wochen später dann erstmals in Wimbledon triumphiert.

Feiert am 20. Juni (15:30 Uhr) mit uns auf der Anlage des TC Bad Homburg, der in diesem Jahr sein 150. Jubiläum begeht. Tickets für das Showmatch von Angelique Kerber gegen Ana Ivanovic auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court gibt es hier!