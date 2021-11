Billie Jean King Cup: Petkovic zum Auftakt chancenlos

Prag (SID) – Die deutschen Tennis-Frauen sind beim Billie Jean King Cup in Prag schlecht aus den Startlöchern gekommen. Andrea Petkovic (Darmstadt) war im Auftaktmatch des ersten Gruppenduells gegen den favorisierten Gastgeber Tschechien chancenlos und verlor mit 1:6, 3:6 gegen die Olympia-Zweite Marketa Vondrousova. Damit erhöhte sie den Druck auf Angelique Kerber immens.

Sollte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel im folgenden Match am Montagabend gegen French-Open-Champion Barbora Krejcikova ebenfalls verlieren, wäre die Auftaktniederlage für die deutsche Mannschaft schon besiegelt. Das abschließende Doppel bestreiten Debütantin Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam (Dortmund/Neuwied) gegen die Major-Siegerinnen Krejcikova/Katerina Siniakova.

Petkovic war trotz großen Einsatzes gegen die Silbermedaillengewinnerin von Tokio von Beginn an auf verlorenem Posten. Erst ihr sechstes Aufschlagspiel gewann die 34-Jährige Mitte des zweiten Satzes, Vondrousova war in allen Belangen besser und bejubelte nach 77 Minuten den ungefährdeten Auftaktsieg.

Da nur die Gewinner der vier Dreiergruppen ins Halbfinale am Freitag einziehen, ist ein guter Start von enormer Bedeutung. Am Dienstag (17.00) bestreitet die Mannschaft von Kapitän Rainer Schüttler ihr zweites und letztes Gruppenspiel gegen die Schweiz um Olympiasiegerin Belinda Bencic.

Der ehemalige Fed Cup findet in diesem Jahr erstmals in reformierter Form als Finalrunde mit zwölf Teams in Prag statt. Der wichtigste Teamwettbewerb im Frauentennis wurde 2020 nach der US-amerikanischen Ikone Billie Jean King benannt.