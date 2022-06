BOSS OPEN in Stuttgart: Live auf ServusTV Deutschland

Der Bereich zu den French Open wird euch von Flashscore.de präsentiert. Verfolgt die Live-Tennisergebnisse auf Flashscore.

Die BOSS OPEN, das ATP-Turnier in Stuttgart, wird live und exklusiv auf ServusTV Deutschland übertragen.

Es ist der Start in den Tennis-Sommer bei ServusTV Deutschland: Am kommenden Samstag schlagen die Tennis-Stars, darunter der schottische Wimbledon-Sieger Andy Murray und „Enfant terrible“ Nick Kyrgios, bei den BOSS OPEN in Stuttgart auf. Startplätze im Hauptfeld haben sich außerdem auch die deutschen Asse Oscar Otte und Daniel Altmaier gesichert. Das Turnier, erstmals mit dem neuen Sponsor HUGO BOSS, wird von Tennis-Fans bereits mit Spannung erwartet und ServusTV Deutschland ist live dabei.

BOSS OPEN 2022 ab 06. Juni bei ServusTV Deutschland

Live vom Stuttgarter Weissenhof

Auf der Anlage des TC Weissenhof wird seit 14 Jahren das Rasentennis-Turnier ausgetragen. In diesem Jahr sind neben den TOP-20 Spielern Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz auch weitere Top-Namen aus der deutschen Tennis-Szene, wie Peter Gojowczyk, Yannick Hanfmann und Mats Moraing, bei dem Turnier vertreten.

ServusTV Deutschland überträgt ab Montag, den 06. Juni, täglich alle Hauptfeld-Matches von 11:00 – 18:00 Uhr live und exklusiv im Free-TV sowie im Stream bei ServusTV On. Die Halbfinal-Spiele am 11. Juni und das Finale am 12. Juni zeigt der Sender jeweils ab 11:25 Uhr und 14:55 Uhr. Vor Ort moderiert Birgit Nössing gemeinsam mit ServusTV-Experte Tommy Haas, der als ehemaliger Weltranglisten-Zweiter die Zuschauer mit spannenden Insights versorgt. Es kommentieren Philipp Eger und Markus Theil, unterstützt durch Ko-Kommentator und Tennisexperte Christopher Kas.