Davis Cup in Ungarn: 1:1 nach dem ersten Tag

Nach dem ersten Tag der Davis Cup-Qualifikationsrunde zwischen Deutschland und Ungarn steht es 1:1-Unentschieden. Dominik Koepfer sorgte für die Führung, Jan-Lennard Struff verlor danach gegen Márton Fucsovics.

Tatabánya (DTB) – Für das deutsche Team startete Dominik Koepfer in das Duell gegen die Ungarn und brachte das DTB-Team in der ausverkauften Arena in Tatabánya 1:0 in Führung. In Durchgang eins verhalf ein Vorhandfehler von Fábián Marozsán Dominik Koepfer zum ersten Break. Mit dem Momentum auf seiner Seite gewann der Linkshänder danach drei aufeinanderfolgende Spiele zum 6:2. Der zweite Durchgang war ausgeglichener, weil Marozsán besser ins Spiel fand. Bei eigenem Aufschlag waren beide Akteure unantastbar und erst im Tiebreak setzte sich Koepfer mit 7:4 entscheidend durch.

„Ich bin am Anfang ein bisschen nervös gewesen, was bei einem Davis Cup-Match normal ist. Aber ich habe ihn laufen lassen und dazu gezwungen, defensiv zu spielen“, so der 29-Jährige im Anschluss an sein Match. „Die Stimmung war großartig, das hat hier eine Menge Spaß gemacht!“

Ice cold Dominik Koepfer gets a straight set victory over hungarian no 1 Marozsan 6:2, 7:6. Solid and aggressive in deciding moments. Marozsan 0/4 breakballs played under average in front of his homecrowd. Big advantage for 🇩🇪 Team that has a worldclass doubles ready for day 2 pic.twitter.com/FgOBYDm3XO

Davis Cup in Ungarn: Vergebene Chancen im zweiten Einzel

Im Aufeinandertreffen zwischen Jan-Lennard Struff und Márton Fucsovics gewann der Gastgeber den ersten Durchgang trotz acht Breakbällen für Struff. Im zweiten Satz zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Wieder erkämpfte sich Struff beim Aufschlag seines Gegners einige Breakbälle, die er aber nicht nutzen konnte. Beim Stand von 5:5 gingen die nächsten beiden Spiele an den Ungarn, der nach 1:39 Stunde Spielzeit 6:3, 7:5 gewann.

„Das ist natürlich nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft habe. Ich habe mir im Laufe des Matches super viele Breakbälle erarbeitet, aber keinen genutzt. Das ist bitter. Auch bei eigenem Aufschlag war ich nicht so konstant wie sonst“, so Struff.

Marton Fucsovics bringst back Hungary and the armosphere here in Tatabanya. 6:3, 7:5 vs Struff who was 0:11 in breakballs and served under 50 % first serve.

1:1 after day 1. Doubles with Krawietz/Pütz followed by two Singles.

PS: Im for more home and away ties! #DavisCup pic.twitter.com/SkFH2bI6fx

— Jannik Schneider (@schnejan) February 2, 2024