Davis Cup: Krawietz und Pütz bringen Deutschland in Führung

Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt im Duell mit Ungarn nur noch ein Sieg zum Einzug in die Gruppenphase. Das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz besiegte am Samstag in Tatabanya das Duo Fabian Marozsan/Mate Valkusz mit 6:3, 7:6 (7:3). Damit brachten sie die Auswahl von Kapitän Michael Kohlmann mit 2:1 in Führung.

Jan-Lennard Struff kann in seinem anschließenden Einzel gegen Mate Valkusz die Qualifikation für die nächste Runde im September perfekt machen. Am Freitag hatte Dominik Koepfer zum Auftakt sein Einzel gegen Marozsan gewonnen. Struff verlor im Anschluss gegen Marton Fucsovics.

Das Team, das zuerst drei Siege holt, darf als eines von 16 Mannschaften um den Einzug in die Finalrunde in Malaga im November kämpfen. Im vergangenen Jahr hatten die deutschen Männer die Gruppenphase verpasst. In der Relegation hatten sie gegen Bosnien und Herzegowina aber den Klassenerhalt in der Weltgruppe gesichert.

Zverev hatte am Mittwoch seine geplante Teilnahme abgesagt. Den Hamburger plagt noch eine Erkältung, die ihn schon bei seiner Niederlage im Halbfinale der Australian Open gegen Daniil Medvedev geschwächt hatte.