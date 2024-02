Davis Cup: Koepfer gewinnt Auftaktmatch

Die deutschen Herren haben die Qualifikation für die Gruppenphase des Davis Cup in den Blick genommen. Deutschlands Nummer zwei Dominik Koepfer schlug in seinem Auftaktmatch am Freitag etwas überraschend den Weltranglisten-57. Fabian Marozsan mit 6:2, 7:6 (7:4). Damit sorgte er für die 1:0-Führung des DTB-Teams im Duell mit Ungarn. „Ich war nervös am Anfang, aber die Zuschauer waren toll, sehr fair. Ein super Start ins Wochenende“, sagte Koepfer nach der Partie.

Im zweiten Match des Tages in Tatabanya bekommt es Jan-Lennard Struff mit dem erfahrenen Marton Fucsovics zu tun. Das Team, das zuerst drei Siege holt, gewinnt und darf im September als eines von 16 Mannschaften um den Einzug in die Finalrunde in Malaga im November kämpfen.

Koepfer fand vor 6.200 Zuschauern sehr gut in die Partie. Er ließ seinen fehleranfälligen Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Im zweiten Satz steigerte sich Marozsan, doch Koepfer hatte im Tiebreak die besseren Nerven.

Neben Koepfer und Struff sind für das Team von Kapitän Michael Kohlmann die Spezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz, die am Samstag (15 Uhr) für das Doppel gemeldet wurden, nominiert. Zudem rückte Maximilian Marterer für Zverev in die Mannschaft.

Zverev hatte am Mittwoch seine geplante Teilnahme abgesagt. Wie der Deutsche Tennis-Bund (DTB) mitteilte, laboriert der Weltranglistensechste immer noch an dem Infekt, der ihn bei seiner Australian-Open-Halbfinalniederlage gegen Daniil Medwedew vergangene Woche geschwächt hatte.