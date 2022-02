Davis-Cup-Kapitän Kohlmann mit Corona infiziert

Köln (SID) – Kapitän Michael Kohlmann droht beim Davis-Cup-Qualifikationsspiel in Brasilien am 4. und 5. März zu fehlen. Der 48-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Dienstag mit. Kohlmann habe bislang einen milden Verlauf.

Der frühere Profi solle am Samstag nach Brasilien fliegen, sofern ein negatives Testergebnis vorliegt. Andernfalls wird das deutsche Team vor Ort von Bundestrainer Philipp Petzschner zusammen mit Dirk Dier betreut.

Kohlmann hatte Anfang Februar Jan-Lennard Struff, die beiden Neulinge Oscar Otte und Daniel Altmaier und für das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz nominiert. Olympiasieger Alexander Zverev ist erneut nicht dabei. Gespielt wird in der Parque Olimpico Arena Tenis auf Sand. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase im September.