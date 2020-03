Davis Cup-Quali in Düsseldorf: Struff beginnt gegen Ivaschka

Düsseldorf (SID) – Jan-Lennard Struff hat in der Davis-Cup-Qualifikation gegen Weißrussland in Düsseldorf am Freitag (16.00 Uhr/sportdeutschland.tv) den ersten deutschen Aufschlag. Im Auftakteinzel trifft die Nummer eins im DTB- Team auf Ilja Ivaschka, anschließend spielt Philipp Kohlschreiber gegen Egor Gerassimov.

Am Samstag (12.00 Uhr/sportdeutschland.tv) gehört die Bühne im Düsseldorfer Castello zunächst Kevin Krawietz (Coburg) und Andreas Mies (Köln). Die amtierenden French Open-Sieger im Doppel treffen auf Gerassimov und Andrei Vasilevski. Es folgen die beiden Einzel zwischen Struff und Gerassimov sowie Kohlschreiber und Ivaschka.

„Wir müssen ganz klar sagen: Ja, wir sind die Favoriten, aber wir werden sicher nicht überheblich“, sagte Kohlschreiber, für den es in diesem Jahr möglicherweise die Abschiedstour im Davis Cup wird. „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem Tennis nicht mehr die allerhöchste Priorität hat“, sagte der 36-Jährige, der die Arbeit im Team jedoch sehr genießt: „Es ist ja auch eine Ehre, dass ich noch dazugehören darf.“