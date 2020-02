Davis Cup: Alle Infos zu Deutschland vs. Weißrussland

Der Davis Cup in seinem neuen Format geht in die zweite Runde. Am 6. und 7. März finden die Qualifikationspartien für das Finalturnier in Madrid statt. Deutschland trifft in Düsseldorf auf Weißrussland. Alle Infos zum Duell gibt es hier.

Auch wenn das 2019 erstmals ausgetragene neue Format nach wie vor bei vielen in der Kritik steht, werden auch dieses Jahr wieder 18 Teams in Spaniens Hauptstadt um den Davis Cup-Titel kämpfen. Der Zeitpunkt der Endturnier-Woche hat sich im Kalender ebenfalls nicht verändert. Für die Teilnehmer wird die Saison erneut bis spät in den November hinein gehen.

Davis Cup: Wer ist beim Finalturnier in Madrid dabei?

Zunächst einmal müssen allerdings die Teilnehmer des Endturniers (23. bis 29. November 2020) ermittelt werden. Als Halbfinalteilnehmer des vergangenen Jahres sind Russland, Großbritannien, Spanien und Kanada bereits sicher in Madrid dabei. Von den Veranstaltern werden zudem zwei Wildcards vergeben, die in diesem Jahr Frankreich und Serbien erhalten haben.

Deutschland muss sich am 6. und 7. März, wie auch im letzten Jahr, zunächst durch die Qualifikation kämpfen, um einen der restlichen zwölf Teilnehmerplätze zu erhalten. In der Qualifikationsrunde trifft das deutsche Team um Kapitän Michael Kohlmann in einem Heimspiel auf Weißrussland. Gespielt wird auf Hartplatz im „Castello“ in Düsseldorf.

Davis Cup: Deutschland wahrscheinlich ohne Zverev

Wer für die deutsche Mannschaft in Düsseldorf am Start sein wird, steht noch nicht fest. Möglich wären Einsätze von Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber, die beide auch beim Finalturnier des letzten Jahres auf dem Platz standen. Auch Dominik Koepfer ist im letzten Jahr mit nach Madrid gereist, kam dort allerdings nicht zum Einsatz. Aktuell sind allerdings sowohl Kohlschreiber als auch Koepfer noch für das Challenger-Turnier in Indian Wells gemeldet, das in der Woche der Davis Cup-Qualifikation stattfindet. In der Qualifikation gegen Ungarn im letzen Jahr war Peter Gojowczyk Teil des Teams, der damals noch unter den besten 100 in der Weltrangliste stand.

Der Einsatz von Alexander Zverev, der letztes Jahr gegen Ungarn noch mit von der Partie war, ist unwahrscheinlich. Noch gibt es zwar keine offizielle Absage der deutschen Nummer eins, aber aktuell plant Zverev wohl damit, beim 500er-Event in Acapulco an den Start zu gehen und sich danach auf Indian Wells vorzubereiten. Das Masters findet unmittelbar nach dem Qualifikations-Wochenende statt. Falls der Einzug in die Endrunde gelingt, muss die deutsche Mannschaft dort wohl auf jeden Fall auf den 22-Jährigen verzichten. Dieser hatte sich schon im letzten Jahr als deutlicher Gegner des neues Formats ausgesprochen.

Im Doppel ist die Nominierung von Kevin Krawietz und Andreas Mies wahrscheinlich, die mit den Rängen elf und zwölf momentan die besten Deutschen in der Doppel-Weltrangliste sind. Als Alternative könnte Tim Pütz gelten, der an der Seite von Struff im letzten Jahr die Qualifikation für das Endturnier klarmachte. Bis zum 20. Februar hat Kohlmann noch Zeit, seine Nominierungen bekannt zu geben.

Davis Cup: Schlagbarer Gegner für das deutsche Team

Deutschland sollte bei der Partie gute Chancen auf die Qualifikation haben. Mit Weißrussland wurde den Viertelfinalisten des vergangenen Jahres eine machbare Aufgabe zugelost. Der bestplatzierteste Spieler zurzeit ist Egor Gerasimov auf Rang 71, der damit auch der einzige weißrussische Spieler unter den Top 100 ist. Anfang Februar hatte dieser allerdings beim ATP-Turnier in Pune das Finale erreicht, das er nur knapp in drei Sätzen verlor. Weitere mögliche Gegner sind Ilya Ivashka (Nummer 148) und Uladzimir Ignatik (Nummer 360).

Wann findet Deutschland vs. Weißrussland statt?

Die Qualifikationsrunde zwischen Deutschland und Weißrussland findet dem neuen Modus entsprechend nur noch an zwei Tagen statt – am Freitag und Samstag, dem 6. und 7. März. Am Freitag ab 16 Uhr starten die beiden ersten Einzel. Gespielt wird über zwei Gewinnsätze. Im gleichen Modus geht es am Samstag um 12 Uhr weiter mit dem Doppel. Anschließend folgen die abschließenden beiden Einzel.

Wo wird der Davis Cup übertragen?

Es wird keine Livebilder im TV geben. Alle Spiele werden live von der kostenpichtigen Streaming-Plattform DAZN auf www.dazn.com übertragen.

Welche Länder spielen noch um den Einzug in die Endrunde?

Neben der Partie zwischen Deutschland und Weißrussland sind noch 23 weitere Begegnungen angesetzt. Österreich trifft auf Uruguay und muss dabei auf Dominic Thiem verzichten, der nach seinem Finale bei den Australian Open absagte. Die Argentinier müssen gegen Kolumbien ran und Italien trifft in einem Heimspiel auf Südkorea. Die USA haben ihre Nominierung bereits bekanntgegeben: Neben den Bryan-Brüdern werden Taylor Fritz, Tommy Paul und Reilly Opelka gegen Usbekistan antreten. Opelka zeigte sich zuletzt als großer Fan des neuen Davis Cup-Formats.

