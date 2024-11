Die zehn Tennisspielerinnen mit dem höchsten Karriere-Preisgeld

Die ausgeschütteten Preisgelder auf der WTA-Tour gleichen sich immer mehr den Summen der ATP an. Zuletzt gewann Coco Gauff bei den WTA-Finals in Saudi-Arabien knapp fünf Millionen US-Dollar. In Folge dieser Entwicklungen hat tennis MAGAZIN einen Blick auf die Top-10 Spielerinnen mit dem höchsten Karriere-Preisgeld geworfen.

Williams-Geschwister an der Spitze

Die unangefochtene Nummer eins der höchsten Karriere-Preisgelder bei den Damen ist Serena Williams. Die US-Amerikanerin spielte während ihrer aktiven Tennis-Laufbahn rund 95 Millionen US-Dollar ein. Ein Großteil dieser Summe verdiente sie durch den Gewinn von unfassbaren 39 Grand-Slam-Titeln: 23 im Einzel, 14 im Doppel sowie zwei im Mixed. Darüber hinaus stehen fünf Titel und zwei Endspiele bei den WTA-Finals zu Buche, an denen sie insgesamt nur neunmal teilnahm.

Ihre ältere Schwester Venus Williams belegt den zweiten Platz im Ranking. Beim Blick auf ihr Karriere-Preisgeld wird die Dominanz ihrer Schwester umso deutlicher. Mit einem Gesamt-Preisgeld von rund 42,6 Millionen US-Dollar hat sie weniger als die Hälfte vom Preisgeld ihrer Schwester eingespielt. Venus Williams holte insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Einzel und genau wie ihre jüngere Schwester 14 Major-Erfolge im Doppel sowie zwei im Mixed.

Nur vier Millionen US-Dollar Unterschied zwischen Platz drei und Platz sieben

Die Top-3 wird durch die Rumänin Simona Halep komplettiert. Dabei wird vor allem der steile Anstieg des Preisgeldes im Laufe der Jahre deutlich, da sie insgesamt bei 40 Millionen US-Dollar Preisgeld steht, obwohl sie im Vergleich zu Venus Williams nur zwei Grand-Slam-Titel gewann. 2022 wurde die Karriere der 33-Jährigen von einer Doping-Sperre überschattet. Mittlerweile darf Halep auf der WTA wieder aufschlagen.

Auch die Nummer vier der ewigen Preisgeld-Rangliste, Maria Sharapova, musste eine Doping-Sperre absitzen. Zuvor holte sie fünf Titel auf Grand-Slam-Ebene und spielte insgesamt knapp 39 Millionen US-Dollar ein. Nur 700.000 US-Dollar weniger verdiente Victoria Azarenka, die im Gegensatz zu Sharapova noch aktiv ist. Azarenka feierte ihre größten Erfolge in Melbourne, wo sie sowohl 2012 als auch 2013 die Australian Open gewann.

Mit rund 37,25 Millionen US-Dollar steht Petra Kvitova auf Position sechs der ewigen Preisgeld-Rangliste der Damen. Die zweifache Wimbledon-Siegerin ist im Juli Mutter eines Jungen geworden, weshalb sie aktuell ihre Tennis-Laufbahn pausiert. In Sachen Preisgeld steht Kvitova rund 800.000 US-Dollar vor Caroline Wozniacki, die ebenfalls Mutter ist. Die Dänin gewann 2017 die WTA-Finals und 2018 die Australian Open.

Angelique Kerber auf Platz acht der ewigen Preisgeld-Rangliste

Wenn man nur auf das Preisgeld schaut, ist Angelique Kerber die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin. Ein erneutes Beispiel für die rasanten Entwicklungen des Preisgeldes – schließlich holte Steffi Graf 22 Grand-Slam-Titel und war 377 Wochen die Nummer eins der Welt. Kerber, die ihre Karriere im Sommer 2024 beendete, spielte insgesamt rund 32,5 Millionen US-Dollar ein. Ihre erfolgreichste Saison war im Jahr 2016, als sie sowohl die Australian Open als auch die US Open gewann. Zudem stand sie im Finale von Wimbledon, wo sie zwei Jahre später ihren dritten und letzten Grand-Slam-Titel holte.

Swiatek und Sabalenka im Eiltempo

Die Top-10 der Preisgeld-Rangliste wird von der aktuellen Top-2 der Weltrangliste komplettiert. Während Iga Swiatek mit 32,1 Millionen US-Dollar auf Position neun steht, befindet sich Aryna Sabalenka mit 29 Millionen US-Dollar auf dem zehnten Platz. Im Jahr 2024 spielte Sabalenka rund 9,7 Millionen US Dollar und somit am meisten Preisgeld ein. Ihre polnische Konkurrentin kann rund 8,5 Millionen US-Dollar aus der Saison 2024 verzeichnen. In den nächsten Jahren werden beide mit Sicherheit noch einige Plätze im Preisgeld-Ranking aufholen.

WTA: Die Top-10 der ewigen Preisgeld-Rangliste in der Übersicht