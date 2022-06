Erster Sieg gegen Top-20-Spieler: Otte schlägt Shapovalov

Stuttgart (SID) – Der Kölner Oscar Otte ist beim Rasenturnier in Stuttgart nach einer starken Vorstellung ins Viertelfinale eingezogen. Der 28-Jährige besiegte den Weltranglisten-16. Denis Shapovalov (Kanada) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Erstmals in seine Karriere schlug Otte, der nun auf den Franzosen Benjamin Bonzi trifft, einen Top-20-Spieler.

„Ich war im ersten Satz doch ein bisschen aufgeregt, habe mich dann aber gefangen und mich auf meine Stärken konzentriert“, sagte Otte bei ServusTV: „Gegen Bonzi wird es wieder ein schwieriges Spiel.“

Nach 98 Minuten verwandelte Otte seinen ersten Matchball und zog damit zum dritten Mal in diesem Jahr in ein Viertelfinale auf der ATP-Tour an. Zuletzt hatte der Weltranglisten-61. in München sogar die Runde der letzten Vier erreicht und dort gegen den späteren French-Open-Halbfinalisten Holger Rune (Norwegen) verloren.

Am Donnerstag hat zudem noch Jan-Lennard Struff die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Das am Mittwoch unterbrochene Match des Warsteiners gegen den an Nummer sechs gesetzten Italiener Lorenzo Sonego wird beim Stand von 6:7 (2:7), 4:3 fortgesetzt.