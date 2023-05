French Open: Djokovic locker in Runde zwei

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat sich in der ersten Runde der French Open keine Blöße gegeben. Gegen den Debütanten Aleksandar Kovacevic (24/USA) hatte der Serbe nur im dritten Satz Probleme und siegte schließlich mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Der Weltranglistendritte trifft in der zweiten Runde auf den ungesetzten Marton Fucsovics aus Ungarn.

Djokovic peilt in Roland Garros den dritten Titel nach 2016 und 2021 an und will in Abwesenheit seines Dauerrivalen Rafael Nadal mit 23 Grand-Slam-Erfolgen zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Im vergangenen Jahr war Djokovic im Viertelfinale an Nadal gescheitert. Diesmal gilt der 20 Jahre alte Spanier Carlos Alcaraz, der ebenfalls am Montag ins Turnier startet, als Hauptkonkurrent im Kampf um den Titel in Roland Garros. Djokovic und Alcaraz würden bereits im Halbfinale aufeinander treffen.

Minuten vor Djokovics Sieg hatte sich der erste Top-Ten-Spieler aus dem Turnier verabschiedet. Felix Auger-Aliassime (Kanada), Nummer neun der Setzliste, verlor gegen den starken Italiener Fabio Fognini glatt in drei Sätzen.