French Open: Zverev frühestens am Montag gefordert

Olympiasieger Alexander Zverev wird frühestens am Montag sein Auftaktmatch bei den French Open bestreiten. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, werden zum Start am Sonntag und Montag in der Männerkonkurrenz die Partien der oberen Hälfte des Turnierbaums absolviert. Zverev steht als 22. der Setzliste in der unteren Hälfte, deren Partien für Montag und Dienstag angesetzt werden.

Der 26 Jahre alte Hamburger trifft auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika. Auch Deutschlands Nummer eins Jan-Lennard Struff (Nr. 21), der es mit dem Tschechen Jiri Lehecka aufnimmt, kommt für einen Auftritt am Sonntag nicht infrage. Der Kölner Oscar Otte könnte dagegen direkt auf Alexander Schewtschenko aus Russland treffen.

Dies gilt auch für die deutsche Nummer zwei Jule Niemeier (Dortmund), die in der an neun gesetzten Russin Darja Kassatkina eine schwierige Gegnerin erwischt hat.