Glatter Sieg gegen Sinner: Zverev im Viertelfinale der US Open

New York (SID) – Alexander Zverev steht im Viertelfinale der US Open und ist noch drei Siege von seinem großen Traum entfernt. Der Olympiasieger erreichte durch einen 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)-Erfolg gegen den Italiener Jannik Sinner zum insgesamt siebten Mal die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier und hat weiter wild entschlossen seinen ersten Majortitel im Blick.

Der Vorjahresfinalist trifft nun auf den US-amerikanischen Hünen Reilly Opelka oder den Südafrikaner Lloyd Harris und kann weiter der zweite Profi nach Andy Murray 2012 werden, der im selben Jahr Olympia-Gold und den Titel in New York holt.

Später am Montagabend hat der Kölner Qualifikant Oscar Otte in einem weiteren deutsch-italienischen Duell gegen den Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini die Chance, Zverev ins Viertelfinale zu folgen. Der Münchner Peter Gojowczyk war wie Topspielerin Angelique Kerber am Vortag im Achtelfinale gescheitert.