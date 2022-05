Kein erneuter Lauf in Paris: Altmaier raus in Runde eins

Paris (SID) – Für Daniel Altmaier sind alle Hoffnungen auf einen erneuten Lauf bei den French Open dahin. Der 23-Jährige aus Kempen unterlag in seinem Auftaktmatch dem Spanier Jaume Munar mit 1:6, 3:6, 6:4, 3:6 und muss schon wieder seine Sachen packen.

Neben dem deutschen Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) sind damit bei den Männern nur noch Oscar Otte (Köln) und Peter Gojowczyk (München) im Rennen. Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer waren nicht rechtzeitig fit geworden.

Altmaier hatte 2020 in Paris als Qualifikant das Achtelfinale erreicht und erstmals so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Seit Mitte des vergangenen Jahres arbeitete er sich in der Weltrangliste konstant nach oben bis auf Rang 54 und ist damit im Ranking aktuell der zweitbeste deutsche Spieler nach Zverev.