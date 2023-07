Koepfer erreicht Achtelfinale von Atlanta

Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) hat beim ATP-Turnier in Atlanta das Achtelfinale erreicht. Der 29-Jährige bezwang am Dienstag nach 2:22 Stunden Spielzeit den US-Amerikaner John Isner mit 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) und feierte in diesem Jahr seinen ersten Sieg auf der Tour. In der nächsten Runde trifft Koepfer, der als einziger deutscher Spieler im US-Bundesstaat Georgia antritt, auf den an Nummer drei gesetzten Briten Daniel Evans.