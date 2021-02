Markus Söder: „Im März erste Perspektiven für Tennis in Bayern möglich“

Prominenter Gast bei der Eurosport-Sendung „Matchball Becker“: Bayerns Ministerpräsident und Tennisliebhaber Markus Söder sprach mit Matthias Stach und Boris Becker.

Direkt nach dem Halbfinal-Duell zwischen Novak Djokovic und Aslan Karatsev hat Markus Söder im Gespräch mit dem Eurosport-Doppel Becker/Stach über seine Verbindung und Leidenschaft zum Tennis gesprochen und außerdem eine Prognose zur Öffnung der Tennisplätze gegeben.

Auf die Frage von Boris Becker, ab wann Tennis in Bayern wieder erlaubt wird, antwortete Söder: „Irgendwann. Die Zahlen werden besser. Am Anfang habe ich gedacht: Australian Open mit Zuschauer, ist das eine gute Idee? Man muss ja sagen, dass Australien ein sehr konsequentes und erfolgreiches Management hat. Wir sind im Moment auch wieder auf einen sehr guten Weg. Jetzt liegen wir sehr, sehr gut und knapp über der 50er Marke. Wenn alles so bleibt, dann ist für eine Sportart wie Tennis im März die ersten Perspektiven möglich.“

Söder zum Impfen: „Sportler sind nicht erste Priorität“

Angesprochen auf das mögliche Vorbild Australien mit seiner No-Covid-Strategie, die es erlaubt, Zuschauer ins Stadion zu lassen, entgegnete Söder: „Es wird in Europa ja immer diskutiert No-Covid ja oder nein. Ich sag mal so, je konsequenter man es macht, ist es zwar für den Moment beschwerlicher, aber man hat am Ende viel mehr Freiheiten.“ Den Sonderstatus von Profisportlern verteidigte Söder: „Es gibt die Diskussion, sollen Profis so eine Sportart überhaupt machen dürfen. Wenn sie es vernünftig machen und sich an die Regeln halten: Ja. Wir hatten beim Tennis auch ein paar nicht so glückliche Fälle gehabt.“

Die Profis allerdings vorzugsweise zu impfen, kommt für Söder nicht in Frage: „Beim Impfen ist es in Europa so, dass leider nicht am optimalen Impfstoff-Management gearbeitet wurde: Man hat zu spät, zu wenig und ehrlicherweise glaube ich auch ein bisschen geizig bestellt. Man hat ein Verfahren angewendet, wie man normalerweise Büroklammern bestellt. Deswegen ist der Preis auch so gewesen, dass andere schneller Impfstoff bekommen haben. Wenn genügend Impfstoff da ist, kann man über alles reden. Aber im Moment ist es einfach am Wichtigsten, die die sterben können und wirklich hochgefährdet sind, zu impfen. Deswegen sind Sportler nicht die erste Priorität, sondern die erste Priorität ist dann lieber, dass die Sportler sich an die Regeln halten.“

Söder über Zverev: „Alles eine Frage des Mindsets“

Dass sich Söder gut in der aktuellen Profiszene auskennt, bewies er am des Gesprächs mit einer Einschätzung zu Alexander Zverev: „Also ich würde sagen, bei ihm hängt es in erster Linie von seiner inneren Einstellung ab. Er hat alles, was man für einen super Spieler bräuchte. Er hat die Größe, Kraft, Technik und großartige Schläge. Ich fand auch, dass er gegen Djokovic super gespielt hat. Das konnte ich mir ein bisschen anschauen. Das muss man sagen. Aber vielleicht bräuchte er noch einen guten Coach – einen zusätzlichen Coach. Ich glaube, dass es eine Frage des Mindset ist – wie man heutzutage im Neudeutsch sagt. Wenn er es auch noch schafft ein bisschen andere Dinge nebenbei, diese privaten Sachen und Schwierigkeiten, auszublenden und er es schafft sich auf das zu konzentrieren. Von außen betrachtet, muss ein Tennisspieler schon diesen Tunnelblick haben.

Schließlich zitierte er noch Gastgeber Boris Becker: „Ich habe mal von Ihnen, Herr Becker, ein Zitat gelesen, das mich als junger Mensch sehr beeindruckt hat: ‚Man ist nur so lange gut, solange es für einen das wichtigste auf der Welt ist zu gewinnen und das schlimmste zu verlieren. Wenn man sich mal an das Verlieren gewöhnt, dann verliert man dauerhaft.‘ Das habe ich mir gemerkt. Das fand ich ganz interessant. Diese innere totale Bereitschaft für den Erfolg, wenn er die hat und die hat er manchmal, dann hat er echt alles drauf und kann alles werden. Aber das muss er dauerhaft etablieren. Ich glaube, das ist alles und dann kann er auch ein ganz Großer werden. Er ist ja schon ein unglaublich starker Spieler.“

Hier können Sie das komplette Eurosport-Interview mit Markus Söder sehen: